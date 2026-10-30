Ewa Pajor się nie zatrzymuje. Polka strzela w Lidze Mistrzów

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Ewa Pajor z kolejną bramką w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla FC Barcelona w meczu z HB Koege, wygranym 8:0. W duńskim klubie zagrała inna reprezentantka Polski - Zuzanna Witek.

Barcelona objęła prowadzenie w 12. min, gdy Norweżka Caroline Graham wykorzystała rzut karny. 20 minut później było już 2:0. Claudia Pina podała do Ewy Pajor, która zdobyła swoją 48. bramkę w Champions League.

Polka zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji strzelczyń wszech czasów. Prowadzi Norweżka Ada Hegerberg - 69 goli.

W drugiej połowie do siatki trafiły jeszcze Holenderka Esmee Brugts, Patricia Guijarro, Clara Serrajordi, Portugalka Kika Nazareth i dwukrotnie Pina.

Po trzech kolejkach LM liderem jest Barcelona z dorobkiem dziewięciu punktów. „Duma Katalonii” jako jedyna odniosła trzy zwycięstwa.

W rozgrywkach uczestniczy 18 drużyn. Cztery z nich awansują bezpośrednio do ćwierćfinału, a osiem kolejnych zagra w barażach. Finał odbędzie się pod koniec maja 2027 na PGE Narodowym w Warszawie.