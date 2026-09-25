Europejscy giganci żądają zmian w FIFA. Chcą powołania nowego podmiotu

RMF24

Cztery największe ligi piłkarskie Europy - Premier League, La Liga, Bundesliga i Serie A - wystosowały wspólny apel do FIFA, domagając się radykalnych reform w zarządzaniu światową federacją piłkarską. Europejscy giganci żądają powołania nowego, stałego organu decyzyjnego oraz pełnej przejrzystości działań federacji.

Sygnatariusze podkreślili, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej znalazła się w głębokim kryzysie po ujawnieniu planu utworzenia podmiotu komercyjnego dostępnego dla inwestorów prywatnych.

„Gruntowna reforma zarządzania jest niezbędna, aby przywrócić jasne ograniczenia statutowe wewnątrz FIFA i w sposób wiarygodny zagwarantować, że poszczególne postępowania dyscyplinarne będą wolne od nacisków politycznych” – napisały cztery ligi w oświadczeniu przesłanym francuskiej agencji prasowej AFP.

Mocne stanowisko pojawiło się w momencie, gdy prezydent FIFA Gianni Infantino, osłabiony po kontrowersjach wokół projektu „FIFA Forward Enterprise” (FFE), zaproponował konsultacje z krajowymi związkami w sprawie reformy zarządzania.

„Choć prezydent FIFA dostrzegł potrzebę reformy, samo rozważanie powierzchownych lub proceduralnych zmian w następstwie afery FFE jest niewystarczające” – uważają cztery główne ligi europejskie, określając projekt FFE mianem „jednego z najpoważniejszych przypadków nadużycia władzy w historii organizacji”.

Apel o nowy organ decyzyjny

Premier League, La Liga, Bundesliga i Serie A postulują powołanie stałego organu, który reprezentowałby interesy krajowych związków, lig, klubów oraz zawodników – zarówno w futbolu męskim, jak i kobiecym. Nowy organ miałby być „w pełni informowany o nowych inicjatywach i odgrywać istotną rolę w procesie decyzyjnym FIFA”.

„Każda istotna propozycja FIFA musi opierać się na jasno określonym uzasadnieniu, dowodach oraz niezależnej ocenie – opublikowanej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji – która uwzględnia interesy zawodników, klubów, lig i kibiców oraz analizuje wpływ na wszystkie zainteresowane strony, a także na rozwój piłki nożnej” – stwierdzają ponadto przedstawiciele czterech lig.

Reformatorzy wzywają również do „oddzielenia funkcji regulacyjnej FIFA od jej działalności komercyjnej”.

Premier League, La Liga, Serie A i Bundesliga zwracają się ponadto do kandydatów na stanowisko przewodniczącego FIFA z apelem o „przyjęcie tych zasad oraz zwołanie – w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji – konferencji poświęconej kwestiom zarządzania.

Wydarzenie to, prowadzone przez niezależnego przewodniczącego, w którym uczestniczyliby reprezentanci krajów członkowskich oraz szerszej społeczności piłkarskiej, miałoby na celu opracowanie i opublikowanie raportu w terminie sześciu miesięcy.

Infantino na razie jedynym kandydatem

Szwajcar Gianni Infantino jest jak na razie jedynym kandydatem w wyborach na przewodniczącego FIFA, zaplanowanych na 18 marca 2027 roku. Termin zgłaszania kandydatur upływa 18 listopada.

Mimo wycofania projektu FFE, europejska konfederacja (UEFA), Konfederacja Piłki Nożnej Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF) oraz Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC) nadal domagają się odejścia Infantino.

W związku z tym UEFA przygotowuje skargę przeciwko przewodniczącemu FIFA, zarzucając mu „nielojalne zarządzanie”, i rozpoczęła poszukiwania kandydata, który mógłby wystartować w wyborach przeciwko niemu.