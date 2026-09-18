Emmanuel, wchodzisz! Sensacyjny powrót stał się faktem

RMF24

Magnetyczna moc piłki nożnej kolejny raz udowodniła swą siłę. Do regularnej gry wraca legendarny nigeryjsko-polski napastnik Emmanuel Olisadebe. 47-letni sportowiec będzie reprezentował barwy KS Kłopotów Osiek – drużyny grającej w legnickiej A klasie.

Emmanuel Olisadebe fetuje zdobycie gola w meczu ze Stanami Zjednoczonymi w grupie D na piłkarskich mistrzostwach świata 2002 r. (fot. JIMIN LAI)

Emmanuel Olisadebe fetuje zdobycie gola w meczu ze Stanami Zjednoczonymi w grupie D na piłkarskich mistrzostwach świata 2002 r. (fot. JIMIN LAI) / PAP/EPA

Klub z Dolnego Śląska potwierdził tę informację na swojej stronie, opatrując ją komentarzem „Transferowa bomba stała się faktem”. We wpisie podkreślono dumę z faktu, że Emmanuel Olisadebe będzie grał dla KS Kłopotów Osiek.

Przypomniano, że napastnik występował z orzełkiem na piersi. W reprezentacji rozegrał łącznie 25 spotkań i strzelił 11 bramek. Jego gra wydatnie pomogła w awansie na mundial 2002 r.

Zawodnik reprezentował w latach swojej świetności m.in. Polonię Warszawa, Panathinaikos Ateny czy Portsmouth FC.

„To będzie wydarzenie, jakiego w niższych ligach jeszcze nie było!” – podsumował klub. Więcej informacji na temat transferu ma się pojawić wkrótce.

KS Kłopotów Osiek po pięciu kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli.