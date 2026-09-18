Emmanuel, wchodzisz! Sensacyjny powrót stał się faktem

Klub z Dolnego Śląska potwierdził tę informację na swojej stronie, opatrując ją komentarzem „Transferowa bomba stała się faktem”. We wpisie podkreślono dumę z faktu, że Emmanuel Olisadebe będzie grał dla KS Kłopotów Osiek.
Przypomniano, że napastnik występował z orzełkiem na piersi. W reprezentacji rozegrał łącznie 25 spotkań i strzelił 11 bramek. Jego gra wydatnie pomogła w awansie na mundial 2002 r.
Zawodnik reprezentował w latach swojej świetności m.in. Polonię Warszawa, Panathinaikos Ateny czy Portsmouth FC.
„To będzie wydarzenie, jakiego w niższych ligach jeszcze nie było!” – podsumował klub. Więcej informacji na temat transferu ma się pojawić wkrótce.
KS Kłopotów Osiek po pięciu kolejkach zajmuje ósme miejsce w tabeli.