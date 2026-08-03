Eliminacje Ligi Europy. Z kim zagrają polskie kluby w decydującej rundzie?

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Turecki Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika Zabrze w czwartej, decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Potencjalnych rywali poznali też piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok.

Piłkarze Górnika Zabrze cieszą się z gola podczas rewanżowego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Fenerbahce SK (fot. Jarek Praszkiewicz)

Piłkarze Górnika Zabrze cieszą się z gola podczas rewanżowego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Fenerbahce SK (fot. Jarek Praszkiewicz) / PAP

Losowanie par odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Mecze 4., ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy zaplanowano na 20 i 27 sierpnia.

Górnik Zabrze rozpoczął pucharową przygodę od Ligi Mistrzów, ale w 2. rundzie eliminacji nie sprostał Fenerbahce Stambuł (0:1, 1:1). Trafił do Ligi Europy i w środę w Budapeszcie rozegra pierwsze spotkanie 3. rundy z Ferencvarosem. W przypadku zwycięstwa w dwumeczu pozostanie w boju o fazę zasadniczą LE i ostatnią przeszkodą będzie Trabzonspor.

Z marzeniami o Champions League w niecodziennych okolicznościach pożegnał się już także Lech Poznań, wyeliminowany w rzutach karnych przez duńskie Aarhus GF. „Kolejorz” również „spadł” do Ligi Europy i będzie rywalizował z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Jeśli upora się z tym przeciwnikiem, to w decydującej rundzie trafi do lepszego z pary FC Thun ze Szwajcarii kontra islandzki Vikingur Reykjavik.

W 3. rundzie eliminacji Ligi Europy do gry wejdzie Jagiellonia Białystok, którą czekają potyczki ze szkockim Rangers FC. W przypadku wyeliminowania drużyny z Glasgow ekipa trenera Adriana Siemieńca o fazę zasadniczą tych rozgrywek powalczy z lepszym w rywalizacji północnoirlandzkiego Larne FC z gruzińską Iberią 1999 Tbilisi.

Jeśli któryś z polskich zespołów odpadnie w 3. rundzie, trafi do decydującej fazy kwalifikacji Ligi Konferencji. W tych rozgrywkach od początku występują Raków Częstochowa i GKS Katowice.