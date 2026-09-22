Ekstraklasa coraz bogatsza. Rekordowe przychody polskich klubów

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Przychody w kwocie 1,587 miliarda złotych osiągnęły w poprzednim sezonie kluby polskiej ekstraklasy piłkarskiej - wynika z raportu sporządzonego przez firmę Grant Thornton. Pobity został rekord z wcześniejszej edycji, gdy suma ta wyniosła 1,27 miliarda złotych.

W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą S.A, czyli spółką prowadzącą rozgrywki najwyższej klasy, oraz klubami uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego (sprzedaż biletów, catering), wpływów komercyjnych (np. sprzedaży gadżetów klubowych) oraz transferów.

Najbardziej wzbogaciła się ponownie Legia Warszawa - 290,5 milionów złotych. Mistrz kraju Lech Poznań był pod względem finansowym drugi - 248,4 mln, ale zwyciężył w wyliczeniach nieuwzględniających transferów (233,2 mln wobec 202,1 mln zł Legii).

Legia z nowym współwłaścicielem. Nabył duży pakiet akcji Michael Gorzynski, amerykański biznesmen polskiego pochodzenia, objął 40 procent akcji Legii Warszawa. Został także przewodniczącym rady nadzorczej klubu. Dariusz Mioduski zachował pakiet większościowy – posiada 60 proc. akcji – poinformowała Legia.

Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze ekstraklasy. Łącznie na stadionach pojawiło się 4,15 mln osób (rok wcześniej, gdy padł rekord - 3,9 mln), średnio 13 577 na spotkanie. Najwyższą średnią frekwencją może pochwalić się ponownie Lech Poznań - 31 065 widzów na mecz.

„Zaprezentowane w raporcie wyniki potwierdzają konsekwentny, wielowymiarowy rozwój ligi i klubów (...). Rozwój sportowy i biznesowy, którego przejawem jest wyrównany poziom ligi i awans Polski na 12. miejsce w rankingu UEFA, sprawia, że coraz więcej osób wybiera mecze ekstraklasy jako formę spędzania wolnego czasu z tysięcy konkurencyjnych ofert” – podsumował prezes spółki zarządzającej rozgrywkami Marcin Animucki we wstępie do raportu.

Łączne wpływy wszystkich klubów ze sprzedaży piłkarzy wyniosły 301 mln zł, o 81 mln więcej niż rok wcześniej, gdy padł rekord. Ponad jedną czwartą tej kwoty wypracowała Legia, na której konto z tego tytułu trafiło 88,3 mln zł. Druga Jagiellonia Białystok za swoich zawodników otrzymała 64,9 mln zł.