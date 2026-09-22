Ekstraklasa coraz bogatsza. Rekordowe przychody polskich klubów

W raporcie sporządzonym we współpracy z Ekstraklasą S.A, czyli spółką prowadzącą rozgrywki najwyższej klasy, oraz klubami uwzględniono przychody z tytułu praw mediowych i marketingowych, wpływów z dnia meczowego (sprzedaż biletów, catering), wpływów komercyjnych (np. sprzedaży gadżetów klubowych) oraz transferów.
Najbardziej wzbogaciła się ponownie Legia Warszawa - 290,5 milionów złotych. Mistrz kraju Lech Poznań był pod względem finansowym drugi - 248,4 mln, ale zwyciężył w wyliczeniach nieuwzględniających transferów (233,2 mln wobec 202,1 mln zł Legii).
Wzrosła także liczba kibiców, którzy oglądają mecze ekstraklasy. Łącznie na stadionach pojawiło się 4,15 mln osób (rok wcześniej, gdy padł rekord - 3,9 mln), średnio 13 577 na spotkanie. Najwyższą średnią frekwencją może pochwalić się ponownie Lech Poznań - 31 065 widzów na mecz.
„Zaprezentowane w raporcie wyniki potwierdzają konsekwentny, wielowymiarowy rozwój ligi i klubów (...). Rozwój sportowy i biznesowy, którego przejawem jest wyrównany poziom ligi i awans Polski na 12. miejsce w rankingu UEFA, sprawia, że coraz więcej osób wybiera mecze ekstraklasy jako formę spędzania wolnego czasu z tysięcy konkurencyjnych ofert” – podsumował prezes spółki zarządzającej rozgrywkami Marcin Animucki we wstępie do raportu.
Łączne wpływy wszystkich klubów ze sprzedaży piłkarzy wyniosły 301 mln zł, o 81 mln więcej niż rok wcześniej, gdy padł rekord. Ponad jedną czwartą tej kwoty wypracowała Legia, na której konto z tego tytułu trafiło 88,3 mln zł. Druga Jagiellonia Białystok za swoich zawodników otrzymała 64,9 mln zł.