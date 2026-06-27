Egipt zremisował z Iranem i melduje się w 1/16 finału MŚ

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Egipt zremisował z Iranem 1:1 w meczu grupy G piłkarskich mistrzostw świata rozegranym w Seattle. Dzięki temu wynikowi Faraonowie awansowali do fazy pucharowej, a Irańczycy muszą czekać na rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Egipt zremisował z Iranem 1:1 (1:1) w meczu grupy G piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany został w Seattle. Piłkarze z Afryki zajęli drugie miejsce i awansowali do 1/16 finału, w którym zmierzą się z Australią.

Trzeci w tabeli Irańczycy muszą czekać na rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia Egiptu. Już w 5. minucie Mahmoud Saber otworzył wynik meczu, wykorzystując zamieszanie w polu karnym. Chwilę później Iran miał szansę na wyrównanie po rzucie karnym, ale Mehdi Taremi nie zdołał pokonać egipskiego bramkarza.

Irańczycy nie poddali się i w 14. minucie Ramin Rezaeian doprowadził do remisu strzałem z ostrego kąta.

Emocje do ostatnich minut

Po przerwie Egipt przejął inicjatywę, jednak nie potrafił ponownie pokonać bramkarza Iranu. Mohamed Salah oraz jego zmiennik Zizo próbowali zagrozić rywalom, lecz bez efektu bramkowego.

W końcówce spotkania emocje sięgnęły zenitu. W doliczonym czasie gry Shoja Khalilzadeh zdobył bramkę dla Iranu, jednak po analizie VAR gol został anulowany z powodu spalonego.

"Ich radość nie trwała długo. Po wideoweryfikacji okazało się, że finalizujący akcję irański obrońca był na pozycji spalonej" – podkreślono po meczu.

Sytuacja w grupie

Egipt zajął drugie miejsce w grupie i w 1/16 finału zmierzy się z Australią. Iran, który uplasował się na trzeciej pozycji, musi czekać na wyniki pozostałych spotkań, by poznać swoją dalszą przyszłość w turnieju.