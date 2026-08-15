Dwie polskie sztafety powalczą o medal ME w Birmingham

RMF24

Dwie polskie sztafety 4x100 m awansowały do finału w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. „Wierzę w dziewczyny, wierzę w ten skład. W finale pobiegniemy o jak najlepszy wynik i uśmiechy na twarzach” – powiedziała Ewa Swoboda, srebrna medalistka ME na 100 m. W eliminacjach startowały Kryscina Cimanouska, Wiktoria Gajosz, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda oraz Jakub Lempach, Patryk Krupa, Łukasz Żak i Dominik Kopeć.

W finale wystąpi osiem sztafet – po trzy z dwóch serii i dwie pozostałe z najlepszymi czasami. Polki wynikiem 42,63 zajęły drugie miejsce w drugiej serii. Do rekordu kraju zabrakło im 0,02.

Ewa Swoboda: Wierzę w ten skład

W rozmowie z PAP sukces Polek skomentowała srebrna medalistka ME na 100 metrów Ewa Swoboda, który i tym razem ma szansę na medal.

Wierzę w dziewczyny, wierzę w ten skład. W finale pobiegniemy o jak najlepszy wynik i uśmiechy na twarzach. Zostawmy to, co zrobiłyśmy w eliminacjach, bo już było wiele sytuacji, w których biegałyśmy blisko rekordu Polski, a przyszedł finał i wiadomo, co było – stwierdziła.

Katarzyna Zdziebło na podium. Rekord Polski na mistrzostwach Europy w Birmingham Polska chodziarka Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. To wielki powrót naszej zawodniczki, która ustanowiła przy okazji nowy rekord Polski. Zwyciężyła…

Podkreśliła, że bardzo dobrze zaprezentowała się Gajosz, która pierwszy raz biegła w tej sztafecie.

Dostałam druga pałeczkę i druga dobiegłam. Dziewczyny zrobiły dobrą robotę. Ja dałam, co miałam. To był dobry bieg – stwierdziła Swoboda. Polki były zadowolone z tego, jaka atmosfera panowała na trybunach.

Fajnie, bo na biegach na 100 m nie było aż tak czuć, że to są duże zawody, a nie mityng w małym miasteczku. Jesteśmy gotowe na pełne trybuny. Wieczorem pobiegniemy o jak najlepszy wynik, o uśmiechy na twarzach – podsumowała Swoboda.

„Szczęśliwi przegrani”

Polacy wynikiem 39,17 zajęli czwarte miejsce w pierwszej serii i musieli czekać na wynik drugiego biegu. Ostatecznie uplasowali się na ósmej pozycji i awansowali do finału jako „szczęśliwi przegrani”. Największa w tym zasługa Kopcia, który biegł na ostatniej zmianie.

Finały sztafet 4x100 m zakończą sobotnią sesję wieczorną ME w Birmingham.