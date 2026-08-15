Dwie polskie sztafety powalczą o medal ME w Birmingham

W finale wystąpi osiem sztafet – po trzy z dwóch serii i dwie pozostałe z najlepszymi czasami. Polki wynikiem 42,63 zajęły drugie miejsce w drugiej serii. Do rekordu kraju zabrakło im 0,02.
Ewa Swoboda: Wierzę w ten skład
W rozmowie z PAP sukces Polek skomentowała srebrna medalistka ME na 100 metrów Ewa Swoboda, który i tym razem ma szansę na medal.
Wierzę w dziewczyny, wierzę w ten skład. W finale pobiegniemy o jak najlepszy wynik i uśmiechy na twarzach. Zostawmy to, co zrobiłyśmy w eliminacjach, bo już było wiele sytuacji, w których biegałyśmy blisko rekordu Polski, a przyszedł finał i wiadomo, co było – stwierdziła.
Podkreśliła, że bardzo dobrze zaprezentowała się Gajosz, która pierwszy raz biegła w tej sztafecie.
Dostałam druga pałeczkę i druga dobiegłam. Dziewczyny zrobiły dobrą robotę. Ja dałam, co miałam. To był dobry bieg – stwierdziła Swoboda. Polki były zadowolone z tego, jaka atmosfera panowała na trybunach.
Fajnie, bo na biegach na 100 m nie było aż tak czuć, że to są duże zawody, a nie mityng w małym miasteczku. Jesteśmy gotowe na pełne trybuny. Wieczorem pobiegniemy o jak najlepszy wynik, o uśmiechy na twarzach – podsumowała Swoboda.
„Szczęśliwi przegrani”
Polacy wynikiem 39,17 zajęli czwarte miejsce w pierwszej serii i musieli czekać na wynik drugiego biegu. Ostatecznie uplasowali się na ósmej pozycji i awansowali do finału jako „szczęśliwi przegrani”. Największa w tym zasługa Kopcia, który biegł na ostatniej zmianie.
Finały sztafet 4x100 m zakończą sobotnią sesję wieczorną ME w Birmingham.