Duże zmiany na Rajdzie Dakar. Organizatorzy podali szczegóły

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Rajd Dakar 2027 odbędzie się w Maroku po prologu i pierwszym etapie w Portugalii – poinformowali organizatorzy kultowej imprezy. Kilka dni temu ogłosili, że tym razem rajd nie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej ze względów bezpieczeństwa.

Prolog i pierwszy odcinek specjalny będą rozgrywane w regionie Algarve. Maroko, dążąc do pełnego zaprezentowania swojego terytorium, od północy po dalekie południe, zorganizuje 11 odcinków specjalnych i dzień odpoczynku w Agadirze – poinformowali organizatorzy Rajdu Dakar w oświadczeniu.

49. edycja Rajdu Dakar, pierwotnie planowana na 1-15 stycznia, odbędzie się teraz w dniach 9-23 stycznia, pod warunkiem uzyskania zgody Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA).

Rajd Dakar 2027 będzie miał łączny dystans 7824 km, w tym 4341 km odcinków specjalnych, z Loule-Faro w Portugalii do Marrakeszu w Maroku.

Organizatorzy poinformowali w niedzielę, że decyzja o przeniesieniu imprezy poza Arabię Saudyjską była „wyjątkowa i jednorazowa”. 50. edycja Rajdu Dakar w 2028 roku powróci do Królestwa, które jest gospodarzem imprezy od 2020 roku.

Kierowcy po latach wracają do Afryki

Rajd Dakar powróci do Afryki po raz pierwszy od 2008 roku. Wydarzenie rozpoczęło się w 1978 roku jako wyścig z Paryża przez Saharę do stolicy Senegalu. Od dawna jest uważane za najtrudniejsze wyzwanie sportów motorowych na świecie.

W latach 2009–2019, po opuszczeniu Afryki ze względów bezpieczeństwa, Rajd Dakar odbywał się w Ameryce Południowej.