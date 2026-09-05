Duńczycy wyczarterowali prom. Ruszają z inwazją na Oslo

RMF24

Dania i Norwegia szykują się na prestiżowy mecz piłkarskiej Ligi Narodów. Pierwsze spotkanie już 24 września w Oslo. Duńscy kibice dotrą do Norwegii specjalnie wyczarterowanym promem, udekorowanym w czerwono-białe barwy narodowe. Inicjatywę zorganizowała Duńska Federacja Piłkarska.

Legendarny rejs

DBU podchodzi do spotkania w Oslo z wielką powagą i nawiązuje do legendarnego rejsu z Oslo do Kopenhagi po wygranym 16 października 1985 meczu z Norwegią 5:1, który przyczynił się do pierwszego awansu Danii na mistrzostwa świata, rozegranych rok później w Meksyku.

Wtedy prom również był pełen duńskich kibiców, którzy przez całą drogę świętowali zwycięstwo w Oslo. Zdjęcia z rejsu obiegły skandynawską prasę, zwłaszcza te, kiedy prom triumfalnie wpływał do portu w Kopenhadze, obwieszony tysiącami duńskich flag ze śpiewającymi kibicami przy relingach. Według mediów kibice podczas tego 18-godzinnego rejsu wypili całe dostępne na pokładzie piwo.

Teraz chcemy przypomnieć to wielkie zwycięstwo sprzed 41 lat, które jest częścią historii naszej reprezentacji. Na pokładzie czeka kibiców wiele atrakcji, jak koncerty i powtórki tego pamiętnego meczu, a wnętrze będzie czerwono-białe. W dodatku zasiądą oni na tym samym stadionie Ullevaal w Oslo – wyjaśnił dyrektor DBU Erik Broegger.

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Dziś Norwegia jest mocniejsza

Dodał, że dzisiaj sytuacja jest jednak inna, ponieważ Dania nie zakwalifikowała się do tegorocznych MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku, a Norwegia doszła aż do ćwierćfinału, przegrywając w nim z Anglią.

Prom armatora Go Nordic Cruiseline wypłynie z Kopenhagi 23 września o godzinie 17. Dopłynie do Oslo dzień później o 11. Powrót nastąpi 25 września.

Jednostka posiada miejsca dla dwóch tysięcy pasażerów. Jak na razie sprzedano 1300 pakietów zawierających wyżywienie i noclegi na pokładzie, transport w Oslo i bilet na mecz.

Połączenie promowe Oslo - Kopenhaga jest najwygodniejsze i najtańsze między obydwiema stolicami, uruchomiono je już w 1866 roku.

Mecz rewanżowy rozegrany zostanie 17 listopada w Kopenhadze i armator oczekuje podobnej wyprawy, tym razem norweskich kibiców w drugą stronę.

Dania w grupie czwartej dywizji A Ligi Narodów rywalizuje z Norwegią, Portugalią i Walią.