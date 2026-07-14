Dlaczego Lewandowski zdecydował się na Chicago? Piłkarz ujawnia

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Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął nowy etap swojej kariery. Po latach gry w Europie, polski napastnik dołączył do Chicago Fire. Na pierwszej konferencji prasowej po podpisaniu kontraktu piłkarz nie ukrywał, że decyzja o opuszczeniu Europy była dla niego i jego rodziny wyjątkowo trudna. "Ale nie wyobrażałem sobie pozostania w niej po tych czterech latach w Barcelonie" – przyznał 37-letni napastnik

Lewandowski, który przez ostatnie lata święcił triumfy w Bayernie Monachium i Barcelonie, zdecydował się na nowy rozdział w karierze. Umowę z amerykańskim klubem podpisał pod koniec czerwca, a już teraz czeka na swój debiut w rozgrywkach Major League Soccer.

Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo zależało mu, żebym tu przyszedł. Począwszy od pierwszego spotkania z trenerem, jeszcze w Barcelonie. (...) Takie zaangażowanie miało dla mnie znaczenie, było jednym z głównych czynników, dlaczego zdecydowałem się tu przyjść – podkreślił Lewandowski.

Przebieg kariery Lewandowskiego śledziły miliony kibiców na całym świecie. Teraz polski napastnik rozpoczyna przygodę w MLS, gdzie już w najbliższym meczu Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To spotkanie może być pierwszą okazją, by zobaczyć Lewandowskiego w barwach nowego klubu.

Nowy zawodnik Chicago Fire zwrócił uwagę na dużą społeczność Polaków mieszkających w Chicago. Wiem, że mieszka tu dużo Polaków, już byłem ciepło witany na ulicy. Bardzo mnie to cieszy – powiedział Lewandowski.

Wcześniej, „Lewy” odbył pierwszy trening z nowymi kolegami z drużyny.

Pierwszy trening Lewandowskiego w barwach Chicago Fire Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap swojej piłkarskiej kariery. Po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie, polski napastnik dołączył do zespołu Chicago Fire i właśnie odbywa pierwszy trening z nową drużyną. Oficjalna prezentacja oraz…

Co z karierą w reprezentacji Polski?

Piłkarz przyznał, że obecnie skupia się on na zorganizowaniu sobie życia w Chicago i na razie nie myśli o tym, czy będzie dalej występował w piłkarskiej reprezentacji Polski.

Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zorientować się, jak wygląda życie na innym kontynencie. Później wrócę do tej sprawy. Będę w stanie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w głowie, i stwierdzić, co jest najlepsze dla mnie i dla reprezentacji - powiedział na konferencji.

Lewandowski przez ostatnie cztery lata reprezentował barwy FC Barcelony. Wcześniej występował m.in. w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund oraz Lechu Poznań.