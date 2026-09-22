Deklaracja Roberta Lewandowskiego w sprawie przyszłości w reprezentacji Polski

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Robert Lewandowski nie ma zamiaru zawieszać butów na kołku. Kapitan Biało-Czerwonych podczas konferencji prasowej w Warszawie zapewnił, że wciąż czuje głód gry i motywację do walki o najwyższe cele z reprezentacją Polski. Już w najbliższy piątek może rozegrać swój 168. mecz w narodowych barwach.

Lewandowski: Ciągle mi się chce

Robert Lewandowski, legenda polskiej piłki i kapitan reprezentacji, nie zamierza schodzić ze sceny. Na konferencji prasowej w Warszawie podkreślił, że mimo upływu lat i zmiany klubu na Chicago Fire, wciąż czuje się zmotywowany do gry dla Polski.

Prezes FIFA pisze list do działaczy i składa propozycję Prezydent FIFA Gianni Infantino zaproponował w poniedziałek niezależną ocenę sposobu, w jaki federacja podejmuje najważniejsze decyzje. W liście do Rady FIFA oraz prezesów wszystkich 211 stowarzyszeń członkowskich przyznał, że wycofany już plan…

Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicję, ciągle mi się chce – powiedział dziennikarzom Lewandowski. Piątkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów może być jego pierwszym występem w narodowych barwach od czasu transferu do MLS i zarazem 168. spotkaniem w reprezentacji.

Przyszłość w narodowych barwach? Decyzja należy do Lewandowskiego

Lewandowski nie ukrywa, że czasem sam zastanawia się nad przyszłością w kadrze. Sam sobie czasami zadaję o to pytania. Mogę sobie coś planować, ale wiecie, że każda moja decyzja jest dokładnie przemyślana. Nie będę wiedział, kiedy zakończę karierę, dopóki nie poczuję, że ten moment nastąpił – podkreślił kapitan.

Intensywny terminarz reprezentacji

Polacy nie mogą narzekać na brak wyzwań. Po meczu z Bośnią i Hercegowiną, już trzy dni później zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją. 2 października Biało-Czerwoni podejmą w Warszawie Rumunię, a 5 października ponownie zagrają z Bośnią, tym razem na terenie rywala.