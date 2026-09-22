Deklaracja Roberta Lewandowskiego w sprawie przyszłości w reprezentacji Polski

Lewandowski: Ciągle mi się chce
Robert Lewandowski, legenda polskiej piłki i kapitan reprezentacji, nie zamierza schodzić ze sceny. Na konferencji prasowej w Warszawie podkreślił, że mimo upływu lat i zmiany klubu na Chicago Fire, wciąż czuje się zmotywowany do gry dla Polski.
Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicję, ciągle mi się chce – powiedział dziennikarzom Lewandowski. Piątkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów może być jego pierwszym występem w narodowych barwach od czasu transferu do MLS i zarazem 168. spotkaniem w reprezentacji.
Przyszłość w narodowych barwach? Decyzja należy do Lewandowskiego
Lewandowski nie ukrywa, że czasem sam zastanawia się nad przyszłością w kadrze. Sam sobie czasami zadaję o to pytania. Mogę sobie coś planować, ale wiecie, że każda moja decyzja jest dokładnie przemyślana. Nie będę wiedział, kiedy zakończę karierę, dopóki nie poczuję, że ten moment nastąpił – podkreślił kapitan.
Intensywny terminarz reprezentacji
Polacy nie mogą narzekać na brak wyzwań. Po meczu z Bośnią i Hercegowiną, już trzy dni później zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją. 2 października Biało-Czerwoni podejmą w Warszawie Rumunię, a 5 października ponownie zagrają z Bośnią, tym razem na terenie rywala.