Deja vu w półfinale mistrzostw Europy. Znamy rywali Polaków

RMF24

Polscy siatkarze już w piątek zmierzą się ze Słowenią w półfinale mistrzostw Europy. To kolejna odsłona emocjonującej rywalizacji, która elektryzuje kibiców od lat. Czy podopieczni Nikoli Grbicia powtórzą sukces sprzed roku i znów awansują do wielkiego finału?

We wtorkowy wieczór Słowenia pokazała klasę, wygrywając w Turynie z Belgią 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13). Dzięki temu zwycięstwu Słoweńcy zapewnili sobie miejsce w półfinale mistrzostw Europy i już w piątek staną naprzeciwko polskiej reprezentacji. Biało-Czerwoni dzień wcześniej bez większych problemów rozprawili się z Niemcami, wygrywając 3:0 i potwierdzając, że są w świetnej formie.

Niemcy nie mieli szans. Polscy siatkarze w półfinale Polscy siatkarze wygrali z Niemcami 3:0 w ćwierćfinale mistrzostw Europy w Sofii. Są już w strefie medalowej turnieju.

Historia lubi się powtarzać

To będzie już czwarty z rzędu półfinał mistrzostw Europy, w którym Polacy zmierzą się ze Słowenią. W 2019 i 2021 roku górą byli Słoweńcy, wygrywając 3:1. Jednak w 2023 roku to Polacy odwrócili losy tej rywalizacji, zwyciężając 3:1 i sięgając po mistrzowski tytuł.

W drugim półfinale zameldowała się już reprezentacja Francji. Trójkolorowi czekają teraz na swojego przeciwnika, którym będzie zwycięzca meczu Włochy – Finlandia. Jeśli gospodarze turnieju wygrają, to skład półfinałów będzie identyczny jak trzy lata temu w Rzymie. To tylko podgrzewa atmosferę przed decydującą fazą turnieju.

Walka o medale już w ten weekend

Półfinały zostaną rozegrane w piątek w Mediolanie. Dzień później kibiców czekają emocje związane z meczem o brązowy medal oraz wielkim finałem.