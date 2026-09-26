Czarne chmury nad Manchesterem City. Może zostać zdegradowany z Premier League

RMF24

Czołowy angielski klub piłkarski Manchester City w poważnych tarapatach. Jak donosi serwis „The Athletic” został on uznany winnym aż 114 z 115 zarzutów dotyczących naruszeń przepisów finansowych. Sprawa ciągnie się już trzeci rok. Potentatowi Premier League grozi ukaranie grzywną, a nawet wykluczenie z rozgrywek.

Sprawa zarzutów wobec „The Citizens” dotyczy okresu od 2009 do 2018 roku. W tym czasie Manchester City wyrósł na najlepszy zespół angielskich rozgrywek, zdobywając aż 10 trofeów. Piłkarze z błękitnej części Manchesteru trzy razy wygrali ligę, dwa razy sięgali po Puchar Anglii, czterokrotnie zdobyli Puchar Ligi i raz wywalczyli Tarczę Wspólnoty.

W 2023 roku nad klubem pojawiły się jednak czarne chmury. Władze Premier League zarzuciły Manchesterowi City, że nie przekazywał dokładnych informacji dotyczących finansów klubu oraz szczegółów dotyczących płatności dla zawodników i trenerów. Popularbych „Obywateli” oskarżono również o to, że dopuszczali się naruszeń przepisów UEFA, odnoszących się do zasad fair play - jak również zasad obowiązujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii a traktujących o rentowności i stabilności finansowej.

Manchester City zaprzecza

W piątek media na Wyspach Brytyjskich obiegła informacja o uznaniu Manchesteru City winnym aż 114 ze wszystkich 115 zarzutów, jakie władze PL wystosowały wobec „The Citizens”.

„The Athletic” powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, podał, że wina City została potwierdzona. Postępowanie Premier League nadal trwa, a jego istotne elementy pozostają do zakończenia i są objęte ścisłą poufnością. W związku z tym stanowisko Manchesteru City pozostaje zgodne z oświadczeniem klubu z lutego 2023 r. — stwierdził natomiast rzecznik Manchesteru City w rozmowie z brytyjskim dziennikiem. Nie ma nic dziwnego w tej narracji klubu, wszak City od początku odpierało zarzuty kierowane w tej sprawie przez władze ligi angielskiej.

Trzy lata wcześniej klub z Manchesteru - w odpowiedzi na zarzuty o m.in. oszustwa - wystosował komunikat, w który wyraził „zaskoczenie postawionymi zarzutami”. Podkreślono również, że sprawę powinna wyjaśnić niezależna komisja, która zresztą została powołana. Wygląda jednak na to, że zamieszanie wokół klubu wcale się nie kończy, a wręcz przeciwnie. Brytyjski dziennik poinformował, że Manchester City najpewniej skorzysta z prawa do odwołania. Ma na to 14 dni.

Komentarz prezesa klubu

Do sprawy odniósł się również prezes Manchesteru City - Khaldoon Al Mubarak. Oświadczył on, że „klub jest przekonany o możliwości udowodnienia swojej niewinności”. W sobotnim liście otwartym, skierowanym do kibiców Al Mubarak stwierdził także, że „proces jest daleki od zakończenia, a przekonanie klubu o własnej niewinności jest równie silne, jak na samym początku”.

Po piątkowych doniesieniach medialnych wielu z was zapewne spędziło wieczór, odpowiadając na pytania i wiadomości od przyjaciół, rodziny czy współpracowników. Ja również – powiedział Al Mubarak, cytowany przez agencję Reutera.

Dodał, że jego wypowiedzi na temat tej sprawy są ograniczone ze względu na ścisłą poufność procedur prawnych. Z zadowoleniem przyjmuje decyzję o rozpatrzeniu tej sprawy przez niezależną komisję, która bezstronnie przeanalizuje obszerny materiał dowodowy – w tym niepodważalne dowody – przemawiający na korzyść naszego stanowiska - podsumował.

Manchester City bardzo dobrze rozpoczął zmagania w nowym sezonie. Po pięciu kolejkach zajmuje pozycję lidera.