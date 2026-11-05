Cristiano Ronaldo żegna się z reprezentacją. Wzruszające przesłanie do kibiców

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To koniec pewnej epoki w historii futbolu. Cristiano Ronaldo poinformował w mediach społecznościowych, że kończy grę w reprezentacji Portugalii.

Cristiano Ronaldo kończy karierę. „Zawsze najwięcej wymagałem od siebie”

W opublikowanym oświadczeniu Ronaldo przypomniał, że aż przez 23 lata grał w portugalskiej reprezentacji. Przez większość tego czasu występował na boisku w koszulce z numerem 7. Jak podkreślił, decyzja o zakończeniu tego etapu kariery nie była łatwa.

Gwiazdor podkreślił, że wejście do kadry Portugalii w sierpniu 2003 r. na zawsze zmieniło jego życie.

Kiedy patrzę na wszystko, czego doświadczyłem w reprezentacji, myślę nie tylko o meczach, golach, rekordach i trofeach. Widzę Portugalczyków żyjących za granicą, którzy przez 90 minut czuli się nieco bliżej domu. Miliony Portugalczyków, których nigdy nie spotkałem, ale stali się częścią mojego życia - wspominał utytułowany piłkarz.

Ronaldo podkreślił, że futbol to coś więcej niż gra i najważniejsi są w nim ludzie. Zapewnił też, że przez całą reprezentacyjną karierę starał się przekraczać swoje sportowe granice.

Chciałem wygrywać, być lepszy, tworzyć historię. Zawsze najwięcej wymagałem od siebie - mówił.

Ronaldo zapisał się w historii futbolu

Cristiano Ronaldo ma 41 lat. W barwach reprezentacji zagrał 234 mecze. Zdobył 146 goli. Jest światowym rekordzistą pod względem liczby występów oraz goli zdobytych w barwach narodowych.

Piłkarz podkreślił, że trofea trafiają do muzeów, rekordy są z czasem pobijane, ale co innego ma największe znaczenie.

Jeśli kiedyś sprawiłem ci radość, po moim golu uścisnąłeś kogoś, zapomniałeś o zmartwieniach albo poczułeś się dumny z naszego kraju, to znaczy, że to wszystko miało sens - oświadczył.



Cristiano Ronaldo na zdj. z 2016 (fot. PA Wire/Martin Rickett) / PAP/EPA

„Zawsze będziecie częścią mojej historii”

Ronaldo wyraził wdzięczność wobec wszystkich swoich kolegów z reprezentacji. Miałem przywilej bycia kapitanem, ale żaden kapitan nie jest sam. Zawsze będziecie częścią mojej historii - obiecał utytułowany zawodnik, wspominając zarówno te lepsze, jak i gorsze momenty w kadrze.

Gwiazdor podziękował również wszystkim reprezentacyjnym trenerom, medykom i innym osobom pracującym z kadrą, które często są dla kibiców anonimowe.

Wielu z was nie pojawia się na zdjęciach, ale bez was te zdjęcia nie byłyby możliwe - zwrócił uwagę.

Cristiano Ronaldo zapewnił, że kończy karierę reprezentacyjną z podniesioną głową i dumą z drogi, jaką przeszedł w jej barwach. Oddałem Portugalii wszystko, co mogłem. Nigdy nie przestanę być jednym z was - mówił na opublikowanym nagraniu.