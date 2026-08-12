Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub. Ceremonia w luksusowym kurorcie

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Cristiano Ronaldo i jego wieloletnia partnerka Georgina Rodriguez powiedzieli sobie "tak" podczas kameralnej uroczystości w Cascais pod Lizboną. Para poinformowała o swoim ślubie za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując zdjęcie obrączek. Ceremonia odbyła się w gronie najbliższych, a miejsce wydarzenia do ostatniej chwili owiane było tajemnicą.

We wtorek Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez oficjalnie zostali małżeństwem. Uroczystość odbyła się w ekskluzywnym kurorcie Cascais, na terenie prywatnej posiadłości piłkarza w Quinta da Marinha. Jak podają portugalskie media, był to ślub cywilny, na który zaproszono jedynie wąskie grono najbliższych osób.

Plotki i zamieszanie na Maderze

Wcześniej w mediach pojawiały się spekulacje, że ślub Ronaldo i Rodriguez odbędzie się w rodzinnym mieście piłkarza - Funchal na Maderze. W minioną sobotę plotka o rzekomej ceremonii ślubnej pod maderską katedrą zgromadziła setki osób, które liczyły na zobaczenie gwiazdorskiej pary. Okazało się jednak, że uroczystość miała miejsce w zupełnie innym miejscu.

Wieloletni związek i wspólna rodzina

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii w 2025 r. zapowiedział po raz pierwszy, że zamierza ustabilizować się i wziąć ślub ze swoją długoletnią partnerką pochodzącą z Argentyny.

Znajomość Ronaldo z pochodzącą z Buenos Aires 32-letnią Georginą trwa od 2015 r. Piłkarz ma z nią dwie córki: Alanę oraz Bellę. Ronaldo ma też troje innych dzieci, ale tożsamość ich matek nie jest znana.

Cristiano Ronaldo - pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, wyróżnienia dla najlepszego piłkarza roku przyznawanego przez francuski magazyn France Football, pomimo 41 lat w dalszym ciągu gra dla piłkarskiej reprezentacji Portugalii, a także dla saudyjskiego klubu Al-Nassr. Portugalczyk rozpoczynał swoją karierę w dorosłej piłce w szeregach Sportingu Lizbona. Później bronił barw Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn.