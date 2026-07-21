Chelsea ogłasza głośny transfer. Morgan Rogers melduje się na Stamford Bridge

O zmianie barw klubowych brązowego medalisty mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku - Morgana Rogersa poinformowały we wtorek zarówno Aston Villa jak i Chelsea.
Chelsea pobiła rekord City. Rogers najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii!
Nowy nabytek „The Blues” podpisał kontrakt z klubem z Londynu obowiązujący do 2033 roku. Reuters zauważa, że według doniesień brytyjskich mediów wartość transakcji wyniosła 117 milionów funtów, co czyni go najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii.
Co prawda żaden z klubów nie ujawnił szczegółów finansowych transakcji, jednak stacja Sky Sports podała, że całkowity koszt transferu może przewyższyć kwotę sięgającą 116 milionów funtów, jaką Manchester City zapłacił Nottingham Forest za pomocnika Elliota Andersona na początku tego miesiąca.
Rogers melduje się na Stamford Bridge: Jestem podekscytowany
Poprzednim rekordowym nabytkiem Chelsea był ekwadorski pomocnik Moises Caicedo, który w 2023 roku przeszedł do klubu z Brighton & Hove Albion za 115 milionów funtów.
Cytowany w oświadczeniu, opublikowanym na oficjalnej stronie Chelsea, Rogers podkreśla, że jest podekscytowany wizją gry na Stamford Bridge.
Jestem naprawdę podekscytowany projektem realizowanym przez nowego menedżera, zawodnikami, których mamy w składzie, oraz kierunkiem, w jakim zmierza klub. To właśnie dlatego tu jestem i nie mogę się doczekać, by zacząć - powiedział młody Anglik.
Chelsea opublikowała we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych okolicznościowe wideo, potwierdzające pozyskanie Rogersa.
W Chelsea trwa coś w rodzaju nowego otwarcia. Poprzedni sezon drużyna z zachodniego Londynu zakończyła dopiero na odległej, 10. pozycji i nie zagra w najbliższym sezonie w europejskich pucharach. Nowym szkoleniowcem klubu został Hiszpan Xabi Alonso, który wcześniej prowadził m.in. Bayer Leverkusen i Real Madryt.
Sprowadzenie - byłego już - klubowego kolegi Matty'ego Casha jest o tyle znaczącym sukcesem Chelsea, że o pozyskanie brązowego medalisty MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku zabiegał lokalny rywal „The Blues” - Arsenal, który w poprzednim sezonie wywalczył pierwsze od ponad dekad mistrzostwo kraju. Rogers wolał jednak grać w Chelsea.