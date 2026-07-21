Chelsea ogłasza głośny transfer. Morgan Rogers melduje się na Stamford Bridge

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Chelsea Londyn we wtorek wieczorem ogłosiła pozyskanie Morgana Rogersa. Reprezentant Anglii przenosi się na Stamford Bridge z Aston Villi. Piłkarz w ostatnich tygodniach był łączony z lokalnym rywalem „The Blues” i aktualnym mistrzem kraju - Arsenalem. Ostatecznie zdecydował się na grę w niebieskim trykocie.

O zmianie barw klubowych brązowego medalisty mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku - Morgana Rogersa poinformowały we wtorek zarówno Aston Villa jak i Chelsea.

Chelsea pobiła rekord City. Rogers najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii!

Nowy nabytek „The Blues” podpisał kontrakt z klubem z Londynu obowiązujący do 2033 roku. Reuters zauważa, że według doniesień brytyjskich mediów wartość transakcji wyniosła 117 milionów funtów, co czyni go najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii.

Co prawda żaden z klubów nie ujawnił szczegółów finansowych transakcji, jednak stacja Sky Sports podała, że ​​całkowity koszt transferu może przewyższyć kwotę sięgającą 116 milionów funtów, jaką Manchester City zapłacił Nottingham Forest za pomocnika Elliota Andersona na początku tego miesiąca.

Rogers melduje się na Stamford Bridge: Jestem podekscytowany

Poprzednim rekordowym nabytkiem Chelsea był ekwadorski pomocnik Moises Caicedo, który w 2023 roku przeszedł do klubu z Brighton & Hove Albion za 115 milionów funtów.

Cytowany w oświadczeniu, opublikowanym na oficjalnej stronie Chelsea, Rogers podkreśla, że jest podekscytowany wizją gry na Stamford Bridge.

Jestem naprawdę podekscytowany projektem realizowanym przez nowego menedżera, zawodnikami, których mamy w składzie, oraz kierunkiem, w jakim zmierza klub. To właśnie dlatego tu jestem i nie mogę się doczekać, by zacząć - powiedział młody Anglik.

Chelsea opublikowała we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych okolicznościowe wideo, potwierdzające pozyskanie Rogersa.

W Chelsea trwa coś w rodzaju nowego otwarcia. Poprzedni sezon drużyna z zachodniego Londynu zakończyła dopiero na odległej, 10. pozycji i nie zagra w najbliższym sezonie w europejskich pucharach. Nowym szkoleniowcem klubu został Hiszpan Xabi Alonso, który wcześniej prowadził m.in. Bayer Leverkusen i Real Madryt.

Sprowadzenie - byłego już - klubowego kolegi Matty'ego Casha jest o tyle znaczącym sukcesem Chelsea, że o pozyskanie brązowego medalisty MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku zabiegał lokalny rywal „The Blues” - Arsenal, który w poprzednim sezonie wywalczył pierwsze od ponad dekad mistrzostwo kraju. Rogers wolał jednak grać w Chelsea.