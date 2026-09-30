Były mistrz świata w snookerze skazany za przestępstwa seksualne wobec dzieci

RMF24

Graeme Dott, były mistrz świata w snookerze, został skazany przez sąd w Edynburgu na siedem lat pozbawienia wolności za wieloletnie seksualne wykorzystywanie dwojga dzieci.

Upadek legendy snookera

Graeme Dott, 49-letni Szkot, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników snookera na świecie. W 2006 roku sięgnął po tytuł mistrza świata, a jego nazwisko przez lata kojarzyło się z sukcesami i sportową rywalizacją na najwyższym poziomie. Dziś jednak sportowy świat mówi o nim w zupełnie innym kontekście.

Szczegóły procesu

Podczas procesu Dotta sąd wysłuchał wstrząsających zeznań dwojga pokrzywdzonych, którzy dziś są już dorośli. Kobieta opowiadała, że wykorzystywanie rozpoczęło się, gdy miała zaledwie dziewięć lub dziesięć lat. Mężczyzna zeznał, że był molestowany przez Dotta w latach 2006–2010, m.in. pod prysznicem i w samochodzie.

Według prokuratury Dott dopuszczał się napaści seksualnych, obnażał się przed dziewczynką oraz nakłaniał ją do dotykania go, a wobec chłopca kierował uwagi o charakterze seksualnym i dotykał jego genitaliów.

Wyrok i reakcje

49-letni Dott nie przyznał się do winy, jednak sąd uznał go za winnego „lubieżnego, nieprzyzwoitego i rozwiązłego zachowania” wobec dzieci. Sędzia Lord Harrower podkreślił, że były snookerzysta pozbawił swoje ofiary „znacznej części dzieciństwa”, a jego działania nosiły znamiona groomingu (Child grooming to działania podejmowane przez sprawców w celu nawiązania relacji z dzieckiem, zdobycia jego zaufania i stopniowego obniżenia jego oporów. Celem takich działań jest późniejsze seksualne wykorzystanie nieletniego).

Podczas ogłaszania wyroku Dott nie okazywał emocji, jedynie skinął głową w stronę osoby na widowni, gdy wyprowadzano go z sali sądowej.

Konsekwencje dla kariery sportowej

Po ogłoszeniu zarzutów w 2025 roku Światowy Związek Profesjonalnego Bilarda i Snookera (WPBSA) zawiesił Dotta, a po wyroku trwale pozbawił go członkostwa oraz wykluczył z Galerii Sław Snookera. To definitywny koniec kariery sportowej byłego mistrza świata, który trzykrotnie grał w finale mistrzostw świata i przez lata był jednym z najlepszych zawodników globu.