Był nadzieją francuskich skoków narciarskich. 16-latek zginął w wypadku samochodowym

RMF24

Bardzo smutne informacje napływają z Francji. W wypadku samochodowym zginął utalentowany skoczek narciarski Nathan Gehin. Miał dopiero 16 lat. Na śmierć młodego sportowca zareagowała francuska federacja, która złożyła kondolencje bliskim i rodzinie tragicznie zmarłego nastolatka.

Gehin, uważany za jednego z najbardziej utalentowanych skoczków narciarskich we Francji młodego pokolenia, stracił życie w wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy z 18 na 19 września w miejscowości Ventron w departamencie Wogezy na północnym wschodzie kraju.

Tragiczny wypadek

16-letni skoczek podróżował autem razem z trzema innymi osobami. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Nastolatek zginął na miejscu wypadku. Pozostałe trzy osoby z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Komunikat francuskiej federacji

Na informacje o śmierci obiecującego skoczka zareagowała francuska federacja, która wiązała z nim spore nadzieje na przyszłość. „Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim członkom klubu, którzy są głęboko poruszeni tą tragedią" – czytamy we wpisie, jaki federacja zamieściła w mediach społecznościowych.

Nathan Gehin mimo młodego wieku miał na swoim koncie spore sukcesy. W 2021 i 2023 roku był najlepszym zawodnikiem Pucharu Wogezów. Z kolei w 2024 r. wywalczył wysokie, czwarte, miejsce w rozgrywkach Summer Tour U15 de La Bresse. Bronił barw zespołu US Ventron.