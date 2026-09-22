Był nadzieją francuskich skoków narciarskich. 16-latek zginął w wypadku samochodowym

Gehin, uważany za jednego z najbardziej utalentowanych skoczków narciarskich we Francji młodego pokolenia, stracił życie w wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy z 18 na 19 września w miejscowości Ventron w departamencie Wogezy na północnym wschodzie kraju.
Tragiczny wypadek
16-letni skoczek podróżował autem razem z trzema innymi osobami. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Nastolatek zginął na miejscu wypadku. Pozostałe trzy osoby z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala.
Komunikat francuskiej federacji
Na informacje o śmierci obiecującego skoczka zareagowała francuska federacja, która wiązała z nim spore nadzieje na przyszłość. „Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim członkom klubu, którzy są głęboko poruszeni tą tragedią" – czytamy we wpisie, jaki federacja zamieściła w mediach społecznościowych.
Nathan Gehin mimo młodego wieku miał na swoim koncie spore sukcesy. W 2021 i 2023 roku był najlepszym zawodnikiem Pucharu Wogezów. Z kolei w 2024 r. wywalczył wysokie, czwarte, miejsce w rozgrywkach Summer Tour U15 de La Bresse. Bronił barw zespołu US Ventron.