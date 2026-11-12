Brutalny faul Mateusza Klicha. Piłkarz Cracovii zdyskwalifikowany

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Sześć meczów dyskwalifikacji dla Mateusza Klicha i kary finansowe dla obu klubów - to pokłosie 204. derbów Krakowa, w których kibice odpalali race, wzniecali ogień na trybunach, a dodatkowo kibice Wisły skandowali rasistowskie hasła. Dotkliwiej za zachowanie swoich fanów ukarani zostali gospodarze.

W rozegranych 6 listopada 204. derbach Krakowa, wygranych przez Wisłę 2:1, doszło do naruszeń porządku na trybunach. Kibice obydwu zespołów odpalali środki pirotechniczne, które trzykrotnie doprowadziły do przerwania gry.

„Ponadto doszło do wzniecenia ognia na trybunach, palenia szalików i koszulek przez kibiców obydwu klubów, a także do kierowania przez kibiców Wisły treści o charakterze rasistowskim. Komisja Ligi z całą stanowczością podchodzi do tego typu zdarzeń, toteż postanowiła ukarać obydwa kluby” - powiedział Jarosław Poturnicki, przewodniczący Komisji Ligi, cytowany w opublikowanym komunikacie.

Wisła Kraków otrzymała karę finansową w wysokości 60 tysięcy złotych, dodatkowo jej kibice nie będą mogli pojechać na najbliższy mecz wyjazdowy z Cracovią. Natomiast Cracovia będzie musiała zapłacić 40 tysięcy złotych kary.

Mateusz Klich i Marcin Cabaj zdyskwalifikowani

Komisja Ligi zajęła się również brutalnym faulem piłkarza Cracovii Mateusza Klicha, za który został przez arbitra Szymona Marciniaka wykluczony z gry. Nałożono na niego karę sześciu meczów dyskwalifikacji. Dodatkowo zawodnik ma zapłacić 20 tysięcy złotych.

Karą dwóch meczów dyskwalifikacji za czerwoną kartkę został ponadto ukarany trener bramkarzy Cracovii - Marcin Cabaj.