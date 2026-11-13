Bramkarz nie wróci do gry po tragedii Jesusa de Miguela? „Bardzo delikatna sytuacja”

RMF24

Bramkarz FC Andorra Jesus Owono, który staranował Jesusa de Miguela z CD Tenerife, po śmierci napastnika przeżywa bardzo trudne chwile. „Od Owono będzie zależało, kiedy i czy w ogóle wróci do gry” – przekazał trener zespołu z Teneryfy.

Do tragicznego wypadku doszło w doliczonym czasie gry, przy stanie 2:2, kiedy bramkarz gości Owono uderzył z wyskoku kolanem w klatkę piersiową de Miguela. Doszło do zatrzymania akcji serca. Ratownicy przez kilkanaście minut prowadzili reanimację na oczach kibiców i rodziny zawodnika - na meczu była jego żona oraz córka. Następnie przewieziono go do szpitala. Mimo początkowej stabilizacji stan zdrowia piłkarza gwałtownie się pogorszył i zmarł rano 3 listopada.

„Musimy uszanować jego osobisty proces”

Od Owono będzie zależało, kiedy i czy w ogóle wróci do gry. Jest głęboko poruszony. Damy mu przestrzeń, aby mógł w pełni swobodnie zdecydować. Może podjąć tę decyzję w dowolnym momencie, gdy uzna, że nadszedł właściwy czas i poczuje się na to gotowy. To dla niego bardzo delikatna sytuacja - oznajmił Manso.

Trener drugoligowego klubu podkreślił, że cały jego zespół przeżywa bardzo trudne chwile po śmierci de Miguela. Dodał, że Owono przebywa w otoczeniu bliskich przyjaciół i rodziny. Bramkarz wyraził już swój żal z powodu tego zdarzenia i złożył kondolencje rodzinie piłkarza, który osierocił roczną córkę.

Jako osoba najbardziej zaangażowana w to zdarzenie, mierzy się on z niezwykle złożonym wyzwaniem. Musimy uszanować jego osobisty proces przeżywania tej sytuacji i jego prywatność. Prawdopodobnie przechodzi przez jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. Nasza rola sprowadza się do tego, by być przy nim i oferować mu wszelkie możliwe wsparcie – powiedział Manso.

Możliwe konsekwencje karne?

Policja wszczęła dochodzenie w sprawie ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Zgodnie z hiszpańskim prawem, każdy zgon z przyczyn nienaturalnych, w tym wypadków, podlega badaniu przez organy wymiaru sprawiedliwości. Prokuratorzy zaznaczyli jednak, że wszczęcie postępowania karnego jest mało prawdopodobne.

Pierwszy mecz FC Andorra po śmierci de Miguela odbędzie się w sobotę. Klub z Andory zagra na wyjeździe z Almerią.

Musimy pozostać zjednoczeni. To doświadczenie, przez które musimy przejść razem, dbając jednocześnie o to, by każdy miał możliwość przepracowania tego na swój własny sposób. Chcemy, aby wszyscy dysponowali narzędziami niezbędnymi do stopniowego powrotu do normalności – podsumował Manso.