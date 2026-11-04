Bili się nawet chłopcy od podawania piłki. 52 czerwone kartki po gigantycznej bójce

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Aż 52 czerwone kartki pokazano po meczu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich w brazylijskim stanie Minas Gerais. W protokole spotkania Uberlandii z Mamore odnotowano wykluczenie 44 zawodników i ośmiu członków sztabów szkoleniowych. Jeśli dane zostaną potwierdzone, może to być nowy rekord pod względem liczby kar w jednym meczu.

Do zdarzenia doszło w doliczonym czasie pierwszego półfinałowego spotkania drugiej dywizji mistrzostw stanu Minas Gerais do lat 20. Mamore wygrało na wyjeździe z Uberlandią 3:1.

Po zdobyciu trzeciej bramki zawodnik gości Davi Fernandes Bittencourt miał wykonywać prowokacyjne gesty w kierunku ławki rezerwowych gospodarzy. Chwilę później na boisku wybuchła masowa bójka.

W starciu uczestniczyli nie tylko piłkarze obu drużyn, lecz także członkowie sztabów szkoleniowych. Według relacji brazylijskiego dziennika „O Tempo” w zajście byli zaangażowani również chłopcy podający piłki.

Awantura trwała około 40 minut. Uczestnicy mieli używać pięści, krzeseł i innych przedmiotów. Na stadion wezwano policję.

Poprzedni rekord: 36 wykluczonych

Jak wynika z protokołu, arbiter ukarał czerwonymi kartkami łącznie 52 osoby: 44 zawodników oraz ośmiu przedstawicieli sztabów szkoleniowych.

Dotychczasowy rekord, odnotowany przez Księgę rekordów Guinnessa, wynosił 36 czerwonych kartek. Padł w 2011 roku w meczu argentyńskich drużyn Claypole i Victoriano Arenas, występujących wówczas na poziomie piątej ligi.