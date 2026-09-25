Bezbramkowy remis Polaków na start Ligi Narodów

RMF24

Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w grupie B4 piłkarskiej Ligi Narodów od bezbramkowego remisu z Bośnią i Hercegowiną.

Na taki wieczór piłkarscy kibice w Polsce czekali z niecierpliwością. Nowy selekcjoner, nowe otwarcie i pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych poza najwyższą dywizją Ligi Narodów. Niestety, inauguracja rozgrywek zakończyła się bezbramkowym remisem z Bośnią i Hercegowiną, a na trybunach PGE Narodowego rozległy się gwizdy rozczarowanych fanów.

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Wyrównana grupa, wyrównany mecz

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem zarówno trener Jan Urban, jak i kapitan Robert Lewandowski podkreślali, że grupa z udziałem Szwecji i Rumunii zapowiada się niezwykle wyrównanie. I rzeczywiście – na boisku nie było widać zdecydowanego faworyta. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem niedokładności i nerwowości z obu stron. Nieudane dryblingi, niecelne podania i proste straty sprawiały, że gra toczyła się głównie w środku pola, a żadna z drużyn nie potrafiła poważnie zagrozić bramce rywali.

Najlepszą okazję dla Polaków miał Sebastian Szymański, który w końcówce pierwszej połowy oddał groźny strzał lewą nogą, ale bramkarz Bośniaków, Martin Zlomislić, popisał się skuteczną interwencją. To był jedyny celny strzał w tej części gry.

Kontuzja Kamińskiego i dominacja po przerwie

Niestety, już w 24. minucie boisko musiał opuścić Jakub Kamiński, który doznał urazu. Zastąpił go Nicola Zalewski. Po zmianie stron Polacy ruszyli do ataku i przez dłuższy fragment drugiej połowy wyraźnie dominowali. Najpierw Zlomislić dwukrotnie ratował swój zespół po strzałach Matty’ego Casha i Szymańskiego, a później swoje szanse mieli także debiutujący Wiktor Nowak, Zalewski i ponownie Cash. Niestety, brakowało skuteczności i zimnej krwi pod bramką rywali.

Goście odpowiedzieli groźnym uderzeniem Kerima Alajbegovicia, które z trudem obronił Marcin Bułka. Chwilę później piłka znalazła się nawet w polskiej siatce, ale sędzia nie uznał gola z powodu faulu na naszym bramkarzu.

Zieliński był blisko

W doliczonym czasie gry szansę na zwycięstwo miał Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli popisał się efektowną akcją w polu karnym, ale jego strzał znów zatrzymał świetnie dysponowany Zlomislić. Chwilę później grecki arbiter Anastasios Papapetrou zakończył spotkanie, a Polacy po raz pierwszy od dwóch i pół roku zanotowali bezbramkowy remis.