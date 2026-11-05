Bednarek i Kiwior z historycznym występem w Lidze Mistrzów. Brawa!

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Jan Bednarek i Jakub Kiwior zdobyli po jednej bramce dla FC Porto w wygranym 4:1 na własnym stadionie meczu z Napoli w 4. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na listę strzelców wpisał się także Wiktor Nowak ze Slavii Praga, która przegrała jednak u siebie z Arsenalem Londyn 1:2.

Historyczny wieczór Bednarka i Kiwiora w Porto

Po trzech porażkach piłkarze Porto potrzebowali zwycięstwa, żeby jeszcze liczyć się w tej edycji Champions League. Rozpoczęli bardzo dobrze. W 11. minucie po dośrodkowaniu Hiszpana Gabriego Veigi z rzutu rożnego zostawiony bez opieki Bednarek strzałem głową pokonał Alexa Mereta.

Goście wyrównali w 43. minucie. Bramkarz Diogo Costa obronił dwa strzały zawodników z Neapolu, ale przy dobitce Szkota Scotta McTominaya nie miał już nic do powiedzenia.

W 55. minucie Bednarek był bliski drugiej bramki, bliźniaczo podobnej do pierwszej, lecz tym razem piłka po jego główce otarła się o poprzeczkę. Kilka minut później znów poprzeczka uratowała Napoli po potężnym uderzeniu Veigi. W 71. minucie Hiszpan dopiął swego, strzelając gola.

W końcówce Porto dobiło Neapolitańczyków. Najpierw Kiwior skopiował wyczyn Bednarka, zdobywając bramkę głową po rzucie rożnym, a kropkę nad i postawił Hiszpan Samu, który wykorzystał rzut karny. Chwilę wcześniej czerwoną kartkę za faul obejrzał jego rodak z Napoli, Rafa Marin.

Bednarek i Kiwior zapisali się w ten sposób w historii - po raz pierwszy dwóch polskich piłkarzy strzeliło gole w jednym meczu Ligi Mistrzów. Dla obu obrońców reprezentacji Polski są to pierwsze w karierze trafienia w tych rozgrywkach. Ich kolega klubowy Oskar Pietuszewski oglądał mecz z ławki rezerwowych.

Nowak z golem, ale Slavia bez punktów z Arsenalem. Rekordowe zwycięstwo Como

Dwóch polskich zawodników - Wiktor Nowak i Oskar Kubiak - wystąpiło od pierwszej do ostatniej minuty również w Pradze, gdzie Slavia podejmowała lidera Premier League Arsenal Londyn. „Kanonierzy”, podbudowani pierwszą od 14 lat ligową wygraną na Anfield z Liverpoolem, prowadzili do przerwy 2:0 po golach Noniego Madueke i Szweda Viktora Gyokeresa. W 90. minucie rozmiary porażki zmniejszył Nowak, chwalony za ostatnie występy w reprezentacji Polski, dla którego również była to pierwsza bramka w Lidze Mistrzów.

Imponujące zwycięstwo odniosło debiutujące w Champions League włoskie Como, gromiąc we Francji drużynę Lens aż 9:1. Hat-trickiem popisał się Grek Anastasios Douvikas. To najwyższe zwycięstwo w historii rozgrywek, obok wygranych po 8:0 Liverpoolu z Besiktasem Stambuł w 2007 roku oraz Real Madryt z Malmoe FF w 2015. W pierwszej połowie w zespole gospodarzy grał Michał Skóraś.

W środę z polskich piłkarzy wystąpił jeszcze Tymoteusz Puchacz z azerskiego Sabah FC, które przegrało na wyjeździe z Vikingiem Stavanger 1:4.

PSG i Real z kompletem punktów

Pierwsze punkty stracił w środę Liverpool, który przegrał w Stambule z Fenerbahce 2:2, oraz Betis Sewilla, ulegając w Dortmundzie Borussii 1:2.

Czwarte zwycięstwo odniósł Real Madryt, pokonując na wyjeździe AEK Ateny 3:2. „Królewscy” kwadrans przed końcem meczu przegrywali 1:2, ale losy meczu odwrócili Francuz Kylian Mbappe (74. trafienie w karierze) oraz w 92. minucie Urugwajczyk Federico Valverde.

W pozostałych spotkaniach PSV Eindhoven przegrał z Club Brugge 1:2, a RB Lipsk z Manchesterem City 2:3, dla którego zwycięskiego gola, 62. w tych rozgrywkach, strzelił Norweg Erling Haaland.

We wtorek wygrywali faworyci. Obrońca trofeum Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Monachium oraz Inter odniosły pewne zwycięstwa bez straty gola. Jedną z bramek dla drużyny z Mediolanu w meczu z Feyenoordem (3:0) zdobył w Rotterdamie Piotr Zieliński. Z polskich piłkarzy wystąpił także Matty Cash, a jego Aston Villa przegrała na Camp Nou z Barceloną 0:3.

Najwyższą wygraną zanotowało PSG, pokonując na wyjeździe Villarreal 6:0.

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