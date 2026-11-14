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Barcelona sięga po kolejne miliony. Camp Nou droższe niż zakładano

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 listopada (09:26)

FC Barcelona zakończyła emisję obligacji o wartości 300 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sfinansowanie dalszych prac przy modernizacji stadionu Spotify Camp Nou.

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Barcelona sięga po kolejne miliony. Camp Nou droższe niż zakładano
Stadion Camp Nou w trakcie przebudowy (fot. Meng Dingbo/Xinhua News) /East News

Za przeprowadzenie transakcji odpowiadał bank Goldman Sachs, który był jedynym agentem emisji. Operację zaakceptowała hiszpańska Komisja Papierów Wartościowych (CNMV).

Kataloński klub poinformował także o pozyskaniu 210 mln euro dodatkowego długu uprzywilejowanego. Finansowanie ma pomóc w uzupełnieniu braków płynnościowych, które pojawiły się w związku ze wzrostem kosztów budowy.

Finał prac później niż zakładano

Pierwotnie zakończenie modernizacji Camp Nou planowano na 2026 rok. Termin został jednak przesunięty na sezon 2028/29. Barcelona już rozgrywa spotkania na swoim stadionie, lecz obiekt nadal działa z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc.

Nowa emisja ma uzupełnić zatwierdzony wcześniej pakiet finansowania opiewający na 1,5 mld euro. Środki te są związane z projektem Espai Barça, obejmującym nie tylko przebudowę Camp Nou, ale też modernizację innych klubowych obiektów.

Inwestycje obejmują cały kompleks

W ramach projektu przewidziano również unowocześnienie Palau Blaugrana, czyli hali dla zespołów koszykarskich, piłki ręcznej i futsalu. Plan dotyczy także Estadi Johan Cruyff, na którym występują drużyna kobieca FC Barcelona oraz Barça Atlètic, a także otoczenia kompleksu sportowego, klubowych biur, sklepu i przestrzeni dla kibiców oraz turystów.

Po zakończeniu inwestycji Spotify Camp Nou ma być największym stadionem piłkarskim w Europie pod względem pojemności (ma pomieścić około 105 tys. widzów). Klub liczy też na większe wpływy dzięki rozbudowie stref premium i hospitality.

UEFA ogłosiła we wrześniu 2026 roku, że finał Ligi Mistrzów w 2029 roku odbędzie się właśnie na Spotify Camp Nou. Do tego czasu przebudowa stadionu ma zostać ukończona.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: FC Barcelona

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