Barcelona sięga po kolejne miliony. Camp Nou droższe niż zakładano

RMF24

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FC Barcelona zakończyła emisję obligacji o wartości 300 mln euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sfinansowanie dalszych prac przy modernizacji stadionu Spotify Camp Nou.

Za przeprowadzenie transakcji odpowiadał bank Goldman Sachs, który był jedynym agentem emisji. Operację zaakceptowała hiszpańska Komisja Papierów Wartościowych (CNMV).

Kataloński klub poinformował także o pozyskaniu 210 mln euro dodatkowego długu uprzywilejowanego. Finansowanie ma pomóc w uzupełnieniu braków płynnościowych, które pojawiły się w związku ze wzrostem kosztów budowy.

Finał prac później niż zakładano

Pierwotnie zakończenie modernizacji Camp Nou planowano na 2026 rok. Termin został jednak przesunięty na sezon 2028/29. Barcelona już rozgrywa spotkania na swoim stadionie, lecz obiekt nadal działa z ograniczoną liczbą dostępnych miejsc.

Nowa emisja ma uzupełnić zatwierdzony wcześniej pakiet finansowania opiewający na 1,5 mld euro. Środki te są związane z projektem Espai Barça, obejmującym nie tylko przebudowę Camp Nou, ale też modernizację innych klubowych obiektów.

Inwestycje obejmują cały kompleks

W ramach projektu przewidziano również unowocześnienie Palau Blaugrana, czyli hali dla zespołów koszykarskich, piłki ręcznej i futsalu. Plan dotyczy także Estadi Johan Cruyff, na którym występują drużyna kobieca FC Barcelona oraz Barça Atlètic, a także otoczenia kompleksu sportowego, klubowych biur, sklepu i przestrzeni dla kibiców oraz turystów.

Po zakończeniu inwestycji Spotify Camp Nou ma być największym stadionem piłkarskim w Europie pod względem pojemności (ma pomieścić około 105 tys. widzów). Klub liczy też na większe wpływy dzięki rozbudowie stref premium i hospitality.

UEFA ogłosiła we wrześniu 2026 roku, że finał Ligi Mistrzów w 2029 roku odbędzie się właśnie na Spotify Camp Nou. Do tego czasu przebudowa stadionu ma zostać ukończona.