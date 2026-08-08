Barcelona rezygnuje z meczu. W tle napięcia migracyjne

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FC Barcelona odwołała zaplanowany na 15 sierpnia mecz towarzyski z marokańskim Ittihad Riadi Tanger. Spotkanie miało być częścią przygotowań zespołu do nowego sezonu, jednak klub uznał, że w obecnej sytuacji jego rozegranie nie byłoby właściwe.

Barcelona nie wskazała bezpośrednio powodu rezygnacji ze spotkania. Decyzja jest jednak najprawdopodobniej związana z trwającym kryzysem granicznym w Ceucie – hiszpańskiej eksklawie położonej w Afryce Północnej, przy granicy z Marokiem.

„W świetle obecnej niepewności i okoliczności, FC Barcelona uważa, że rozegranie meczu byłoby niewłaściwe” – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

To nie jedyne spotkanie, z którego Barcelona zrezygnowała w trakcie przygotowań do sezonu. Wcześniej odwołano również towarzyski mecz z Preston North End, zaplanowany po obozie treningowym w Wielkiej Brytanii. W jego trakcie kataloński zespół zmierzył się z Birmingham City.

Kolejnym rywalem Barcelony będzie Nottingham Forest. Mecz odbędzie się w sobotę we włoskim Udine. 19 sierpnia drużyna Hansiego Flicka ma natomiast zagrać z egipskim Al Ahly.

Jako obrońca tytułu Barcelona rozpocznie sezon La Liga 23 sierpnia. Jej pierwszym przeciwnikiem będzie Elche.

Decyzja klubu zapadła w cieniu poważnego kryzysu migracyjnego w Ceucie. Pod koniec lipca do hiszpańskiej eksklawy próbowało przedostać się z Maroka około 72 tys. migrantów. Według hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych około 70 tys. osób zostało już zawróconych do Maroka. W wyniku prób przeprawy zginęło co najmniej 141 osób. Większość ofiar utonęła.