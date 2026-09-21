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Awaryjne powołania do kadry Urbana. Dwa nowe nazwiska

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 września (11:46)

Zgrupowanie jeszcze się nie zaczęło, a w piłkarskiej reprezentacji Polski już doszło do zmian. Do kadry Jana Urbana na mecze Ligi Narodów powołani zostali bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik KGHM Zagłębia Lubin Marcel Reguła.

Awaryjne powołania do kadry Urbana. Dwa nowe nazwiska
Bartłomiej Drągowski, fot. Artur Reszko /PAP

Kontuzje w reprezentacji Polski

Drągowski zastąpi w kadrze Kamila Grabarę, który na treningu Juventusu Turyn doznał uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie i czeka go prawdopodobnie dłuższa przerwa.

Z kolei Reguła pierwotnie był powołany do kadry młodzieżowej przez trenera Jerzego Brzęczka, ale wobec absencji Adriana Benedyczaka został „przeniesiony” do seniorskiego zespołu narodowego.

Benedyczak, który wciąż czeka na debiut w narodowych barwach, w piątkowym spotkaniu tureckiej ekstraklasy w barwach Kasimpasy doznał złamania lewej kości łódeczkowatej.

Jak przekazał PZPN, zgrupowanie oraz pierwsze jesienne mecze opuści również Filip Rózga. 20-letni pomocnik Sturmu Graz do tej pory czterokrotnie wystąpił w reprezentacji.

Liga Narodów: Cztery mecze Polaków

W pierwszym z dwóch jesiennych „okienek” reprezentacyjnych Biało-Czerwoni zagrają kolejno: z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie, trzy dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią ponownie na stołecznym PGE Narodowym, a po kolejnych trzech dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy.

  • Polska - Bośnia i Hercegowina (25 września, 20.45, Warszawa)
  • Szwecja - Polska (28 września, 20:45, Solna)
  • Polska - Rumunia (2 października, 20.45, Warszawa)
  • Bośnia i Hercegowina - Polska (5 października, 20.45, Warszawa)
  • Rumunia - Polska (14 listopada, 20.45, Bukareszt)
  • Polska - Szwecja (17 listopada, 20.45, Wrocław)

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Jan Urban reprezentacja
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