Awaryjne powołania do kadry Urbana. Dwa nowe nazwiska

RMF24

Zgrupowanie jeszcze się nie zaczęło, a w piłkarskiej reprezentacji Polski już doszło do zmian. Do kadry Jana Urbana na mecze Ligi Narodów powołani zostali bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik KGHM Zagłębia Lubin Marcel Reguła.

Kontuzje w reprezentacji Polski

Drągowski zastąpi w kadrze Kamila Grabarę, który na treningu Juventusu Turyn doznał uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie i czeka go prawdopodobnie dłuższa przerwa.

Z kolei Reguła pierwotnie był powołany do kadry młodzieżowej przez trenera Jerzego Brzęczka, ale wobec absencji Adriana Benedyczaka został „przeniesiony” do seniorskiego zespołu narodowego.

Benedyczak, który wciąż czeka na debiut w narodowych barwach, w piątkowym spotkaniu tureckiej ekstraklasy w barwach Kasimpasy doznał złamania lewej kości łódeczkowatej.

Jak przekazał PZPN, zgrupowanie oraz pierwsze jesienne mecze opuści również Filip Rózga. 20-letni pomocnik Sturmu Graz do tej pory czterokrotnie wystąpił w reprezentacji.

Poważne kontuzje w reprezentacji Polski. Kadra Urbana rusza do walki w Lidze Narodów Trudni rywale i cztery mecze w kilkanaście dni. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna w Warszawie zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Po spadku na drugi poziom Biało-Czerwoni chcą powalczyć o powrót do elity. W kadrze Jana Urbana nie brakuje…

Liga Narodów: Cztery mecze Polaków

W pierwszym z dwóch jesiennych „okienek” reprezentacyjnych Biało-Czerwoni zagrają kolejno: z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie, trzy dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią ponownie na stołecznym PGE Narodowym, a po kolejnych trzech dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy.