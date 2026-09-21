Awaryjne powołania do kadry Urbana. Dwa nowe nazwiska

Kontuzje w reprezentacji Polski
Drągowski zastąpi w kadrze Kamila Grabarę, który na treningu Juventusu Turyn doznał uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie i czeka go prawdopodobnie dłuższa przerwa.
Z kolei Reguła pierwotnie był powołany do kadry młodzieżowej przez trenera Jerzego Brzęczka, ale wobec absencji Adriana Benedyczaka został „przeniesiony” do seniorskiego zespołu narodowego.
Benedyczak, który wciąż czeka na debiut w narodowych barwach, w piątkowym spotkaniu tureckiej ekstraklasy w barwach Kasimpasy doznał złamania lewej kości łódeczkowatej.
Jak przekazał PZPN, zgrupowanie oraz pierwsze jesienne mecze opuści również Filip Rózga. 20-letni pomocnik Sturmu Graz do tej pory czterokrotnie wystąpił w reprezentacji.
Liga Narodów: Cztery mecze Polaków
W pierwszym z dwóch jesiennych „okienek” reprezentacyjnych Biało-Czerwoni zagrają kolejno: z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie, trzy dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią ponownie na stołecznym PGE Narodowym, a po kolejnych trzech dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy.
- Polska - Bośnia i Hercegowina (25 września, 20.45, Warszawa)
- Szwecja - Polska (28 września, 20:45, Solna)
- Polska - Rumunia (2 października, 20.45, Warszawa)
- Bośnia i Hercegowina - Polska (5 października, 20.45, Warszawa)
- Rumunia - Polska (14 listopada, 20.45, Bukareszt)
- Polska - Szwecja (17 listopada, 20.45, Wrocław)