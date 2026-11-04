ATP Finals bez Djokovica. „Nole” się nie smuci: Nie mogę się doczekać

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Novak Djoković nie ma już szans na występ w kończącym sezon ATP Finals w Turynie. Serb przegrał z Australijczykiem Rinkim Hijikatą 6:2, 3:6, 3:6 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu, który miał być jego przepustką do rywalizacji we Włoszech.

Siedmiokrotny triumfator turnieju Paris Masters dzień wcześniej przeszedł do historii jako najstarszy zawodnik, który wygrał mecz w tej imprezie. W 1. rundzie pokonał reprezentanta Monako Valentina Vacherota 6:7 (5-7), 7:5, 6:1.

Przebieg meczu

W starciu z Hijikatą, który do turnieju głównego dostał się z kwalifikacji, „Nole” w pierwszym secie grał znakomicie, imponując precyzyjnym pierwszym serwisem i popełniając tylko osiem niewymuszonych błędów. W następnych partiach było jednak gorzej. W trzecim secie przy stanie 3:3 Djoković oddał gema po podwójnym błędzie serwisowym. Następnie popełnił dwa kolejne podwójne błędy przy stanie 3:5, co przypieczętowało porażkę z młodszym o 14 lat Australijczykiem.

„Teraz czas na odpoczynek”

Zajmujący przed meczem 11. miejsce w rankingu „ATP Live Race to Turin” Djoković potrzebował przebicia się do półfinału w Paryżu, aby mieć jakiekolwiek szanse na udział w kończącym sezon turnieju we Włoszech. Nie awansował do ATP Finals po raz pierwszy od 2017 roku. Nie grał też w dwóch ostatnich edycjach, ale z własnego wyboru.

Przez ostatnie dwa sezony Djoković wstrzymywał się od gry w dwóch turniejach z rzędu, aby chronić zdrowie i dać sobie jak największe szanse na zdobycie rekordowego 25. tytułu wielkoszlemowego.

Teraz czas na odpoczynek, nie mogę się doczekać - powiedział po meczu z Hijikatą.

Zaskoczenia w Paryżu

Środa stała pod znakiem niespodzianek. Porażkę w swoim pierwszym pojedynku jako numer 1 światowego rankingu poniósł Niemiec Alexander Zverev, ulegając Włochowi Lorenzo Musettiemu 6:7 (5-7), 2:6.

Nieoczekiwanie odpadli również rozstawiony z numerem 4 Rosjanin Daniił Miedwiediew, który przegrał z Peruwiańczykiem Ignacio Buse 4:6, 4:6, Amerykanin Frances Tiafoe (nr 7), który uległ Francuzowi Quentinwi Halysowi 3:6, 6:1, 6:7 (9-11), oraz Australijczyk Alex de Minaur, wyeliminowany przez Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego 6:7 (2-7), 3:6.

W 1. rundzie w stolicy Francji Hubert Hurkacz został wyeliminowany przez Musettiego 6:7 (3-7), 6:7 (10-12). Odpadli także ze swoimi partnerami deblowymi Jan Zieliński i Szymon Walków.