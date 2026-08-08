Anastazja Kuś mistrzynią świata. Historyczne złoto dla Polski

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Anastazja Kuś wywalczyła złoty medal mistrzostw świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. To pierwsze polskie złoto w tej konkurencji w historii tej imprezy. Młoda zawodniczka AZS UWM Olsztyn nie tylko pokonała faworytki, ale także ustanowiła nowy rekord kraju do lat 20.

W amerykańskim Eugene polska lekkoatletyka doczekała się chwili, na którą czekała od lat. Anastazja Kuś, 19-letnia sprinterka, sięgnęła po złoty medal mistrzostw świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. Polka uzyskała czas 51,06 sekundy, wyprzedzając Amerykankę Ataję Stephanie-Vazquez (51,36) oraz Tiannę Springer z Gujany (51,76). To pierwszy taki sukces w historii startów Polek na tym dystansie podczas MŚJ.

Emocje do ostatnich metrów

Kuś nie ukrywała, że przed finałem towarzyszył jej ogromny stres.

Myślałam, że zdobycie medalu będzie taką bezpieczną opcją, natomiast złota zupełnie się nie spodziewałam – przyznała po biegu. Zawodniczka relacjonowała, że przez cały dystans czuła się mocna i wiedziała, że stać ją na medal.

Kiedy wychodziłam na ostatnią prostą, myślałam, że będę druga za Amerykanką. Bardzo chciałam jednak zdobyć ten złoty medal i ostatkami sił udało mi się wyszarpać go na ostatnich metrach. To było niesamowite – dodała.

Nowy rekord Polski i kolejne wyzwania

Wygrana w Eugene to nie tylko złoty medal, ale także nowy rekord Polski do lat 20 na 400 metrów. Kuś już w sobotę wieczorem czasu polskiego odbierze medal i niemal od razu wyruszy do Birmingham, gdzie w poniedziałek rozpoczną się mistrzostwa Europy seniorów.

Cel na ten sezon już zrealizowałam, zdobywając złoty medal MŚJ, dlatego teraz mogę podejść do kolejnego startu ze spokojną głową – podsumowała szczęśliwa mistrzyni.

Rodzinne tradycje i sportowe marzenia

Anastazja Kuś to córka byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Marcina Kusia. Teraz sama zapisuje się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu.

Mistrzostwa świata do lat 20 w Eugene zakończą się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.