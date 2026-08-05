RMF24

Przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie 4 województw odbyły się we wtorek w związku z aferą w polskim środowisku koszykarskim. O działaniach służb poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Afera w świecie koszykówki. Akcja służb w 4 województwach (fot. Lech Muszyński)

Afera w świecie koszykówki. Akcja służb w 4 województwach (fot. Lech Muszyński) / PAP

Jacek Dobrzyński na portalu X wyjaśnił, że wczorajsza akcja została przeprowadzona na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Brali w niej udział funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Akcja służb miała miejsce na terenie czterech województw: mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusze odwiedzili m.in. Warszawę, Gdańsk, Kraków i Koszalin. Przeszukali 14 lokalizacji i zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych.

Prowadzone czynności mają związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu środkami finansowymi w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim - wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Na razie żadna ze wspomnianych przez Dobrzyńskiego instytucji nie odniosła się do działań służb.