Afera w świecie koszykówki. Akcja służb w 4 województwach

Jacek Dobrzyński na portalu X wyjaśnił, że wczorajsza akcja została przeprowadzona na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Brali w niej udział funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej.
Akcja służb miała miejsce na terenie czterech województw: mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusze odwiedzili m.in. Warszawę, Gdańsk, Kraków i Koszalin. Przeszukali 14 lokalizacji i zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych.
Prowadzone czynności mają związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym nadużycia uprawnień w zarządzaniu środkami finansowymi w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim - wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Na razie żadna ze wspomnianych przez Dobrzyńskiego instytucji nie odniosła się do działań służb.