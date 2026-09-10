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Adrian Siemieniec na celowniku. Jest reakcja Komisji Ligi

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (12:34)

Ekstraklasa SA zbada kontakty trenera Jagiellonii Białystok Adriana Siemieńca z sędziami przed jednym z meczów końcówki poprzedniego sezonu. Przewodniczący Komisji Ligi Jarosław Poturnicki podkreślił, że sprawa nie dotyczy korupcji ani manipulowania wynikiem spotkania.

Adrian Siemieniec na celowniku. Jest reakcja Komisji Ligi
Adrian Siemieniec, fot. Piotr Matusewicz /East News

Komisja Ligi otrzymała w dniu 1 września od Komisji Dyscyplinarnej PZPN materiały dotyczące tej sprawy w celu jej rozpatrzenia. Warto zaznaczyć, że sprawa nie ma charakteru korupcyjnego lub zarzutu manipulowania wynikiem. Będzie badana pod kątem, czy nie doszło do naruszenia przepisów dot. dozwolonych kontaktów sędziów z trenerami. Komisja Ligi w trakcie postępowania poprosi o wyjaśnienia zainteresowane osoby oraz przeprowadzi postępowanie. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zadecyduje o dalszych krokach w tej sprawie - przekazał PAP Poturnicki, który kieruje pracami Komisji Ligi.

Jak Adrian Siemieniec pisał do sędziego

Według dziennikarzy Wirtualnej Polski Adrian Siemieniec w dniu meczu przedostatniej kolejki w Katowicach z GKS (2:2), który prowadził Paweł Raczkowski, napisał do przebywającego wtedy w Japonii sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika - pracującego jako asystent bądź techniczny - wiadomość ws. ewentualnych żółtych kartek dla jego zawodników, którzy byli zagrożeniu przymusową pauzą w ostatnim meczu sezonu. 

Podobne kontakty są zakazane przepisami PZPN, a gdy do nich dojdzie, arbitrzy mają to zgłosić do PZPN, co Raczkowski uczynił zaraz po meczu, a „sędziował jak zawsze". Żaden z zagrożonych absencją w kolejnym spotkaniu piłkarzy nie ujrzał żółtej kartki.

Sprawa Wójcika

Tłem sprawy jest ubiegłoroczne ubieganie się Wójcika o funkcję szefa Kolegium Sędziów PZPN, na którą został wybrany przez władze federacji Marcin Szulc. Później Wójcik zarzucił nowemu kierownictwu Kolegium Sędziów zniesławienie i mobbing, a 9 lipca złożył w związku z tym do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego m.in. gróźb karalnych.

W materiale WP napisano, że wcześniej Wójcik miał być namawiany w PZPN, by nie składał tego zawiadomienia, m.in. przez prezesa Cezarego Kuleszę, ale federacja zaprzecza, by taka sytuacja miała miejsce. Natomiast podczas kolejnego spotkania - według relacji Wójcika - poruszono sprawę jego korespondencji z trenerem Siemieńcem.

Raczkowski prowadził w tym sezonie, który rozpoczął się 24 lipca, już pięć spotkań ekstraklasy.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Adrian Siemieniec
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