13-2 w asach. Hubert Hurkacz nie dał szans rywalowi w Cincinnati

RMF24

Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął turniej ATP Masters 1000 na twardej nawierzchni w Cincinnati. Polak w pierwszej rundzie wygrał z Japończykiem Sho Shimabukuro 6:2, 6:4.

Mecz trwał godzinę i 14 minut. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem 18 Amerykanin Tommy Paul.

Hurkacz - Shumabukuro po raz pierwszy

Japończyk (ATP. 90) w głównym turnieju wystąpił jako tzw. lucky loser (szczęśliwy przegrany). Pomyślnie przeszedł pierwszą rundę kwalifikacji, ale w drugiej uległ w trzech setach Amerykaninowi Jeffreyowi Johnowi Wolfowi. Shimabukuro zastąpił Francuza Corentina Mouteta, który wycofał się z rywalizacji.

Hurkacz zaczął pojedynek od przełamania serwisu rywala. Historia powtórzyła się w siódmym gemie. Polak wygranie pierwszej partii przypieczętował, wygrywając szósty punkt do zera. W drugim secie Polak raz skradł podanie Japończykowi. To wystarczyło do pewnego zwycięstwa. W sumie zanotował 13 asów przy tylko dwóch przeciwnika. Obaj tenisiści spotkali się po raz pierwszy na korcie.

Iga Świątek triumfuje w Toronto i awansuje w rankingu Iga Świątek w wielkim stylu wygrała turniej WTA 1000 w Toronto. Dzięki temu awansowała z ósmego na piąte miejsce w światowym rankingu WTA tenisistek. Na prowadzeniu wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka.

Hurkacz kontra Paul w drugiej rundzie

Wrocławian - klasyfikowany na 69. miejscu w rankingu - w drugiej rundzie zmierzy się z Paulem, który w pierwszej rundzie miał tzw. wolny los. Hurkacz i Paul rozegrali do tej pory pięć oficjalnych meczów w głównym cyklu ATP. Bilans bezpośrednich pojedynków to 3-2 na korzyść Amerykanina. Po raz ostatni zagrali w 3. rundzie wielkoszlemowego tegorocznego Wimbledonu. Polak zwyciężył w czterech setach.

W Cincinnati rywalizuje również Kamil Majchrzak, plasujący się na światowej liście o jedną pozycję wyżej od Hurkacza. Rywalem drugiego z Polaków na początek będzie kwalifikant z Australii Christopher O'Connell (ATP. 129).