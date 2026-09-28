Zwrot za sprzęt dla Ukrainy. Polska otrzyma miliony

RMF24

Łącznie ponad 600 mln euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) otrzyma Polska w tym i przyszłym roku – przekazał wiceszef MON Paweł Zalewski. To będzie zwrot części kosztów uzbrojenia przekazanego Ukrainie.

Przed spotkaniem ministrów obrony państw UE Zalewski powiedział, że Polsce przypadnie 269 mln euro z części środków, których wykorzystanie blokowały dotąd Węgry. Wiceminister wyjaśnił, że Polska wcześniej uzgodniła, że z pozostałych środków EPF otrzyma w latach 2026-2027 ponad 400 mln euro brutto. Do tego - jak poinformował w poniedziałek - dojdzie 269 mln euro z puli, której wykorzystanie było dotąd blokowane przez Węgry.

Można powiedzieć, że otrzymamy grubo ponad 600 mln euro - powiedział Zalewski, zastrzegając, że są to na razie szacunki, a dokładne wyliczenia zostaną dokonane później.

Pieniądze mogą być wykorzystane na modernizację armii

269 mln euro dotyczy refundacji za projekty już zrealizowane. Pieniądze trafią do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i będą mogły zostać wykorzystane na modernizację polskiej armii.

Zalewski poinformował również, że razem z tymi pieniędzmi od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polska uzyska z EPF łącznie 1,05 mld euro netto.

Środki zostaną też przeznaczone na misję szkoleniową

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas jeszcze w piątek poinformowała, że państwa UE porozumiały się w sprawie sposobu wykorzystania 6,6 mld euro z EPF, których uruchomienie było od 2023 r. blokowane przez Węgry pod rządami Viktora Orbana.

Zgodnie z porozumieniem 4,7 mld euro zostanie przeznaczone na zwrot państwom członkowskim części kosztów uzbrojenia przekazanego wcześniej Ukrainie. Kolejny 1 mld euro ma sfinansować nowe wspólne zakupy sprzętu wojskowego, a 900 mln euro unijną misję szkoleniową dla ukraińskich żołnierzy EUMAM Ukraine.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju jest pozabudżetowym mechanizmem finansowanym przez państwa UE. Służy m.in. do częściowego zwracania państwom członkowskim kosztów sprzętu wojskowego przekazywanego Ukrainie.

Co z finansowaniem wschodniej flanki?

Zalewski zaznaczał też, że zdaniem Polski, wobec nasilających się działań Rosji, UE powinna przeznaczać więcej pieniędzy na wzmocnienie swojej wschodniej flanki.

Mamy do czynienia z narastającą liczbą aktów sabotażu, dywersji, przekroczeń granicy i przekroczeń w naszym obszarze powietrznym - powiedział wiceszef MON.

Dodał, że Polska chce, aby UE reagowała na tę eskalację i zwiększała finansowanie projektów służących bezpieczeństwu wschodniej granicy. Jednym z nich jest Eastern Flank Watch, czyli duży projekt obronny UE służący ochronie wschodniej granicy Unii.

Jak poinformował w poniedziałek Zalewski, Eastern Flank Watch ma otrzymać 60 mln euro z unijnego programu na rzecz przemysłu obronnego EDIP. Projekt obejmuje m.in. zwiększenie zdolności obrony przed dronami, obrony powietrznej i przeciwrakietowej, poprawę zdolności bojowych na lądzie oraz mobilności wojskowej.

Chcielibyśmy uzyskać w nim jak największy udział - powiedział Zalewski dodając, że Polska chce być jednym z liderów wykorzystania tych środków. Minister podkreślił, że pieniądze mają zostać wykorzystane na zamówienia do końca 2027 roku.

Kluczowe rurociągi też za unijne pieniądze?

Wiceszef MON poinformował również, że Polska zabiega o wykorzystanie kolejnego wieloletniego budżetu UE do rozbudowy wojskowej infrastruktury paliwowej na wschodniej flance.

Chcielibyśmy, aby budżet Unii Europejskiej finansował czy współfinansował sieć wojskowych rurociągów paliwowych - powiedział Zalewski. Jak wyjaśnił, chodzi o system prowadzący z Niemiec przez Polskę dalej na wschód, który pozwalałby zaopatrywać w paliwo wojska lądowe i lotnictwo.

Temat ten był omawiany już na szczycie NATO w Ankarze, gdzie uzgodniono m.in. przesunięcie istniejącej sieci rurociągów na wschód w związku ze zmianą sytuacji bezpieczeństwa. Jak dodał Zalewski, Polska chce, aby w finansowanie tego przedsięwzięcia, obok NATO, zaangażowała się też Unia Europejska.

Jednym z tematów spotkania jest też propozycja Komisji Europejskiej dotycząca stworzenia specjalnego protokołu bezpieczeństwa, który umożliwiałby skoordynowaną reakcję UE na ataki hybrydowe. Mechanizm miałby być uruchamiany na wniosek państwa dotkniętego takim zagrożeniem i przypominać konsultacje przewidziane w art. 4 NATO.

Zalewski ocenił, że operacje hybrydowe wymagają innej odpowiedzi niż konwencjonalny atak wojskowy. Unia zajmuje się reakcją na działania hybrydowe, a NATO reakcją na działania kinetyczne - powiedział.

Także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w poniedziałek rano, że według informacji wywiadowczych Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Musimy zachować czujność – ostrzegła.