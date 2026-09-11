Zwrot ws. Piotra Niemczyka. Sąd podjął decyzję

RMF24

W sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary – poinformował adwokat Jacek Dubois na platformie X. Niemczyk, były opozycjonista w okresie PRL, został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów klimatycznych. Po odmowie wykonania prac społecznych rozpoczął odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu.

Sąd zdecydował ws. Piotra Niemczyka

Sprawa Piotra Niemczyka sięga maja 2025 roku, kiedy uczestniczył on w proteście aktywistów klimatycznych z Ostatniego Pokolenia. Były opozycjonista z okresu PRL został skazany przez warszawski sąd za udział w blokadzie jezdni podczas tej demonstracji.

Z uwagi na odmowę wykonania zasądzonych prac społecznych, Niemczyk rozpoczął odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu. Jako pierwszy informację w tej sprawie przekazał portal Onet, który donosił, że były opozycjonista został zatrzymany we wtorek rano i doprowadzony do aresztu.

Jak jednak poinformował w piątek adwokat Jacek Dubois, sąd wstrzymał wykonanie kary.

„Przed chwilą w sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary” – napisał prawnik na platformie X.

Apel do RPO i ministra sprawiedliwości

Za Niemczykiem i innymi skazanymi w tej sprawie stanęło ponad 40 byłych opozycjonistów w okresie PRL. Zaapelowali oni do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), a także ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka o wniesienie kasacji. Sygnatariusze apelu uznali zarówno wyrok, jak i działania wymiaru sprawiedliwości za niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa.

Wśród osób podpisanych pod apelem znaleźli się m.in. Teresa Bogucka, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Andrzej Seweryn i Jerzy Stępień. Ich zdaniem, sprawa Niemczyka to nie tylko indywidualny przypadek, ale także test dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i przestrzegania praw obywatelskich.

Ruch Rzecznika Praw Obywatelskich

Wcześniej w piątek Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że pełniąca ten urząd Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego w sprawie Piotra Niemczyka.

Rzeczniczka zawnioskowała o uchylenie wyroku, uniewinnienie Niemczyka oraz natychmiastowe wstrzymanie wykonywania kary. Jak podkreśliło biuro rzecznika, zgromadzone dowody – w tym nagrania policyjne – nie potwierdzają zarzutów wobec Niemczyka i wskazują na istotne wątpliwości co do jego odpowiedzialności.

Rzeczniczka zarzuciła sądowi rażące naruszenie przepisów prawa procesowego. „Polegało to na przyjęciu, że wina i okoliczności czynów przypisanych obwinionemu nie budzą wątpliwości, co doprowadziło do wydania wyroku nakazowego” – można przeczytać w komunikacie biura RPO.

Analiza akt sprawy wykazała, że policyjna notatka urzędowa traktuje zbiorczo grupę 26 osób, które miały blokować ruch na jezdni. Jednak nagrania z policyjnych kamer nasobnych nie tylko nie potwierdzają udziału Niemczyka w blokadzie, ale wręcz wskazują, że przez cały czas stał on na chodniku, nie łamiąc prawa i nie utrudniając ruchu.

Zdaniem RPO sąd nie powinien był wydać wyroku nakazowego wobec Niemczyka, ponieważ dowody nie dawały wystarczającej pewności co do jego winy. W kasacji zwrócono uwagę na konieczność rozpoznania sprawy na rozprawie i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.