Święczkowski: Na wszelki wypadek jestem spakowany
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, zajmuje się wnioskami o uchylenie immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.
O godz. 9 we wtorek Święczkowski pojawił się przed siedzibą TK, gdzie zażądał wpuszczenia do siedziby oraz tego, by - jak mówił - „osoby uzurpujące sobie prawo do bycia w Trybunale Konstytucyjnym” opuściły budynek TK. Zaprzestańcie przestępczych spotkań, które mają na celu pozbawienie mnie wolności oraz wyrażenie zgody na uchylenie mojego immunitetu - powiedział Święczkowski.
Dostałem SMS od pani Korwin-Piotrowskiej. Poinformowała mnie, że obrady tego zgromadzenia będą odbywały się w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy alei Solidarności. Więc tak mnie się boją, żebym nie wszedł na teren Trybunału Konstytucyjnego. Uzyskali zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie i tam podobno się spotykają i obradują na temat zgody na moje ściganie oraz na pozbawienie mnie wolności - mówił Święczkowski.
Zmianę miejsca, w którym zaplanowano wysłuchanie Święczkowskiego i Sochańskiego potwierdził w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym rzecznik warszawskiego Sądu Okręgowego.
Ani Święczkowski, ani wiceprezes Sochański nie zamierzają się jednak stawiać na wysłuchaniu w swojej sprawie. Na posiedzenie wydelegowali tylko swoich pełnomocników.
Rano w telewizji wPolsce24 Święczkowski mówił, że „jest spakowany na wszelki wypadek, gdyby go chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować”.
Kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu
W ciągu ostatnich tygodni szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Niektóre z nich obejmują także wnioski o zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Święczkowskiego.
Wnioski odnoszą się między innymi do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym (lata 2016-2022).
Ponadto prokuratura wnioskuje o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.
Wnioski te zostały skierowane do TK 30 października. Stało się to po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Równocześnie wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.
Kolejny wniosek został skierowany zaś na początku listopada i dotyczył sprawy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez Prokuraturę Krajową systemu Hermes.
W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów - jak podała - braków formalnych.
Prokurator generalny skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.
Korwin-Piotrowska liczyła na obecność Święczkowskiego
Zarządzenie Korwin-Piotrowskiej o zwołaniu zgromadzenia opublikowano 6 listopada na stronie TK.
Spodziewamy się obecności sędziego Święczkowskiego, który ma prawo złożyć wyjaśnienia w każdej ze spraw objętych wnioskami o uchylenie immunitetu - mówiła w poniedziałek Korwin-Piotrowska.
Jak zaznaczyła - pytana o kworum wymagane na wtorkowym zgromadzeniu - „to Zgromadzenie Ogólne zadecyduje, jakie kworum jest niezbędne i wymagane wedle obowiązujących przepisów prawa i czy takie kworum jest”.
Święczkowski mówi o „spotkaniu towarzyskim”
W poniedziałek wieczorem Święczkowski w rozmowie na kanale Rymanowski Live nazwał wtorkowe zgromadzenie w TK „spotkaniem towarzyskim”, bo - jak dodał - Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK „może zwołać tylko i wyłącznie prezes”.
Wszystkie decyzje, które dotychczas podpisuje (Anna) Korwin-Piotrowska, te spotkania towarzyskie, które się odbywają w Trybunale Konstytucyjnym i nazywane są zgromadzeniami ogólnymi, to jest tylko i wyłącznie pic na wodę i fotomontaż - ocenił Święczkowski.
W poniedziałek mec. Bartosz Lewandowski, który - jak wskazał we wpisie na portalu X - jest pełnomocnikiem Święczkowskiego, poinformował o skierowaniu oficjalnego pisma do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Prokuratury Krajowej oraz „szefów wszystkich innych służb w Polsce”. Dodał, że w piśmie tym przedstawił „stan prawny i faktyczny po siłowym zajęciu przez rząd konstytucyjnego organu państwa, a który uniemożliwia naruszenie nietykalności pana prezesa, a także jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie”.
Posiedzenia sądu dyscyplinarnego ws. Święczkowskiego i Sochańskiego także w tym tygodniu
Wtorkowe zgromadzenie w TK jest już trzecim zwołanym przez Annę Korwin-Piotrowską od 30 października.
Pierwsze - Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK - zwołano na 3 listopada. Wtedy też przyjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu Trybunału i wylosowano rzeczników i sądów dyscyplinarnych do sprawy zarządzonej przerwy w czynnościach sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.
Kolejne posiedzenie odbyło się 10 listopada. Uchwalono na nim zmiany w Regulaminie TK, które - jak argumentowano w uzasadnieniu - „wzmacniają rolę sędziów we współzarządzaniu sprawami istotnymi dla Trybunału”.
Z kolei czwartek 19 listopada i piątek 20 listopada to terminy posiedzeń sądu dyscyplinarnego w sprawie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Te terminy pojawiły się w opublikowanym wczoraj na stronie Trybunału Konstytucyjnego komunikacie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.