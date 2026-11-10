Zwrot akcji ws. Święczkowskiego i Sochańskiego. SN uchyla decyzję

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Sąd Najwyższy uchylił zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, w tym w wykonywaniu przez nich obowiązków prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowano o tym we wtorkowym komunikacie SN. Sprawę skomentowali już minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Na stronie internetowej TK pojawiła się informacja ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, SN uchyla decyzję (fot. Pawel Wodzynski)

Na stronie internetowej TK pojawiła się informacja ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, SN uchyla decyzję (fot. Pawel Wodzynski) / East News

Jak przekazano, Sąd Najwyższy rozpoznał zażalenie Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na piątkowe postanowienie. Wcześniej SN uznał się za sąd niewłaściwy do rozpoznania sprawy i przekazał ją Trybunałowi Konstytucyjnemu, wskazując go jako „odrębny organ władzy sądowniczej”.

We wtorek Sąd Najwyższy uchylił jednak własne wcześniejsze postanowienie. Sprawa została przekazana do rozpoznania przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Po tej decyzji Izba rozpoznała zażalenie dotyczące zarządzeń z 30 października o natychmiastowej przerwie w czynnościach obu sędziów TK.

„Sąd Najwyższy postanowił uchylić oba zarządzenia” – podkreślono w komunikacie.

Decyzja dotyczyła także wykonywania obowiązków prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Reakcja ministra sprawiedliwości

Do postanowienia SN odniósł się w serwisie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

„Czekam, aż pani (kierująca Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN Maria) Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska” – napisał minister.

Korwin-Piotrowska: Orzeczenia SN nie wpływają na zawieszenie sędziów TK

„Informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie” – napisała Korwin-Piotrowska.

Jej komunikat opublikowano na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia podkreśliła, że kontrolę nad zarządzeniami dotyczącymi przerwy w czynnościach sędziów Trybunału może sprawować wyłącznie sąd dyscyplinarny TK.

„Jedynym organem uprawnionym do kontroli zarządzeń o przerwie wydanych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – zaznaczyła.