W pobliżu Czerlonki w powiecie białowieskim na Podlasiu, kilka kilometrów od granicy z Białorusią, znaleziono zwłoki nieznanej osoby. Według służb prawdopodobnie był to imigrant. Żołnierze mieli jeszcze poinformować o znalezieniu dwóch innych ciał, ale na razie nie udało się ich zlokalizować - nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. Okoliczny teren nadal jest przeszukiwany.

(zdjęcie ilustracyjne) / Wojtek Jargiło / PAP

O znalezieniu zwłok policję i straż graniczną poinformowali żołnierze. Do tego odkrycia doszło w czwartek po południu w pobliżu miejscowości Czerlonka, niedaleko Białowieży na Podlasiu. To teren podmokły, bagienny i trudno dostępny. W prostej linii to kilka kilometrów od granicy z Białorusią.

Nieoficjalnie mundurowi mieli jeszcze poinformować o znalezieniu dwóch innych ciał. Na razie nie udało się ich jednak zlokalizować. Teren jest przeszukiwany.