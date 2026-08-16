ZUS wypłaci czternaste emerytury we wrześniu. Tyle wyniesie świadczenie

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ZUS wypłaci czternaste emerytury 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. ZUS wypłaci „czternastkę” automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać dodatkowych wniosków.

14. emerytura. Harmonogram wypłat ZUS

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów od 2023 roku zostało wpisane na stałe w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Miesiąc wypłaty określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu. Według tej regulacji „czternastki”, tak jak w poprzednich latach, zostaną wypłacone we wrześniu.

Wypłaty rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października.

„Czternastka” wpłynie na konta automatycznie

ZUS wypłaci czternastkę automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków.

Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. „Czternastka” pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.

Ile wyniesie 14. emerytura?

W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota „czternastki” zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. ZUS wyjaśnił, że przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma czternastkę w wysokości 1378,49 zł brutto.

ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że „czternastki” nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Świadczenie nie przysługuje także osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.