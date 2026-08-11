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ZUS umorzy stary dług bez składania wniosku, ale można z tego zrezygnować

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (16:56)

Należności dochodzone przez ZUS, które powstały przed 1 stycznia 1999 roku, mają zostać umorzone z mocy prawa. Projekt ustawy przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów ma zakończyć kosztowne i – jak wskazuje rząd – mało skuteczne postępowania egzekucyjne.

ZUS umorzy stary dług bez składania wniosku, ale można z tego zrezygnować
polskie banknoty obok folderów ZUS /Shutterstock

Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest on częścią rządowych działań deregulacyjnych.

Egzekucja kosztuje więcej niż przynosi

Jak przekazał rząd, dalsze dochodzenie najstarszych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych byłoby nieopłacalne.

Według szacunków, w perspektywie 10 lat postępowania egzekucyjne kosztowałyby około 135 mln zł. Przewidywane wpływy z ich prowadzenia mają wynieść około 13,9 mln zł.

W wielu przypadkach wpłaty dłużników nie obniżają znacząco podstawowej kwoty zadłużenia. Są bowiem przeznaczane przede wszystkim na pokrycie odsetek oraz kosztów egzekucji.

Umorzenie bez składania wniosku

Zgodnie z projektem, umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, które powstały przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych – czyli przed 1 stycznia 1999 roku.

Umorzenie ma następować automatycznie. Osoby, których dotyczą te należności, nie będą musiały składać wniosku ani przechodzić indywidualnego postępowania w ZUS.

Wraz z należnością główną umorzone zostaną także m.in.:

  • odsetki za zwłokę,
  • dodatkowe opłaty,
  • koszty upomnienia,
  • koszty egzekucyjne.

Wygasną również zabezpieczenia długu, takie jak hipoteka czy zastaw.

Informacja przez PUE ZUS lub listownie

Postępowania dotyczące należności objętych ustawą zostaną umorzone. ZUS ma przekazać informacje o tym organom egzekucyjnym, a także syndykom, sądom i osobom prowadzącym postępowania restrukturyzacyjne.

Informacja o umorzeniu zostanie przekazana na indywidualny profil PUE ZUS. Osoby, które nie korzystają z tego serwisu, otrzymają zawiadomienie na ostatni adres korespondencyjny zgłoszony w Zakładzie.

Możliwe będzie również uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego umorzenie należności.

Można zrezygnować z umorzenia

Projekt przewiduje wyjątek dla osób, dla których zachowanie należności może być istotne np. przy ustalaniu przyszłych uprawnień emerytalnych albo kapitału początkowego.

Po otrzymaniu zawiadomienia z ZUS będą one mogły, w ciągu 30 dni, zrezygnować z umorzenia.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pięciu miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ZUS długi
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