ZUS umorzy stary dług bez składania wniosku, ale można z tego zrezygnować

RMF24

Należności dochodzone przez ZUS, które powstały przed 1 stycznia 1999 roku, mają zostać umorzone z mocy prawa. Projekt ustawy przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów ma zakończyć kosztowne i – jak wskazuje rząd – mało skuteczne postępowania egzekucyjne.

Projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest on częścią rządowych działań deregulacyjnych.

Egzekucja kosztuje więcej niż przynosi

Jak przekazał rząd, dalsze dochodzenie najstarszych należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych byłoby nieopłacalne.

Według szacunków, w perspektywie 10 lat postępowania egzekucyjne kosztowałyby około 135 mln zł. Przewidywane wpływy z ich prowadzenia mają wynieść około 13,9 mln zł.

W wielu przypadkach wpłaty dłużników nie obniżają znacząco podstawowej kwoty zadłużenia. Są bowiem przeznaczane przede wszystkim na pokrycie odsetek oraz kosztów egzekucji.

Umorzenie bez składania wniosku

Zgodnie z projektem, umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, które powstały przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych – czyli przed 1 stycznia 1999 roku.

Umorzenie ma następować automatycznie. Osoby, których dotyczą te należności, nie będą musiały składać wniosku ani przechodzić indywidualnego postępowania w ZUS.

Wraz z należnością główną umorzone zostaną także m.in.:

odsetki za zwłokę,

dodatkowe opłaty,

koszty upomnienia,

koszty egzekucyjne.

Wygasną również zabezpieczenia długu, takie jak hipoteka czy zastaw.

Informacja przez PUE ZUS lub listownie

Postępowania dotyczące należności objętych ustawą zostaną umorzone. ZUS ma przekazać informacje o tym organom egzekucyjnym, a także syndykom, sądom i osobom prowadzącym postępowania restrukturyzacyjne.

Informacja o umorzeniu zostanie przekazana na indywidualny profil PUE ZUS. Osoby, które nie korzystają z tego serwisu, otrzymają zawiadomienie na ostatni adres korespondencyjny zgłoszony w Zakładzie.

Możliwe będzie również uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego umorzenie należności.

Można zrezygnować z umorzenia

Projekt przewiduje wyjątek dla osób, dla których zachowanie należności może być istotne np. przy ustalaniu przyszłych uprawnień emerytalnych albo kapitału początkowego.

Po otrzymaniu zawiadomienia z ZUS będą one mogły, w ciągu 30 dni, zrezygnować z umorzenia.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pięciu miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.