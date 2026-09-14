ZUS ujawnia. Tyle wynosi najwyższa emerytura w Polsce

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujawnił najnowsze dane dotyczące emerytur w Polsce. Różnice są ogromne – najzamożniejszy emeryt otrzymuje ponad 54 tysiące złotych miesięcznie. Są jednak osoby, które muszą przeżyć za... 2 grosze.

Rekordowe emerytury – gdzie mieszkają najbogatsi seniorzy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował najnowsze dane dotyczące wysokości emerytur wypłacanych w Polsce.

Najwyższe świadczenie trafia do mieszkańca województwa śląskiego – co miesiąc na jego konto wpływa aż 54 072 złote. Niewiele mniej otrzymuje drugi w kolejności Ślązak – 53,5 tysiąca złotych.

Podium zamyka emeryt z województwa mazowieckiego, który każdego miesiąca dostaje 45,3 tysiąca złotych.

Groszowe emerytury – jak to możliwe?

Z drugiej strony skali znajdują się osoby, które otrzymują symboliczne kwoty. W województwach dolnośląskim i lubelskim są emeryci, którym ZUS wypłaca miesięcznie... 2 grosze.

Prawo do emerytury w Polsce ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak, aby otrzymać najniższą gwarantowaną emeryturę – obecnie 1978,49 zł – kobiety muszą mieć co najmniej 20 lat stażu pracy, a mężczyźni 25 lat.

Jak podkreśla ZUS, „aby otrzymywać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych trzeba opłacać nie tylko wysokie składki, ale także mieć przedłużanie lat pracy”.

Na rekordowe emerytury składają się trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat.

Przekazane przez ZUS dane obejmują czerwiec bieżącego roku.