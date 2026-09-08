ZUS przelewa dodatkowe 1978,49 zł. Pełna „czternastka” jednak nie dla każdego

RMF24

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca właśnie czternaste emerytury. Pełna kwota „czternastki”, a więc dodatkowego świadczenia, które wpływa we wrześniu, wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto. To tyle, ile minimalna emerytura. Kiedy można spodziewać się pieniędzy na koncie?

Pełna „czternastka” dla świadczeń do 2900 zł

ZUS przypomniał w najnowszym komunikacie, że we wrześniu ruszyła wypłata czternastych emerytur. „Czternastka” w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Przy wyższych świadczeniach działa zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. Na przykład osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzyma czternastkę w wysokości 1378,49 zł brutto.

Kiedy pieniądze wpłyną na konta?

Czternasta emerytura już trafiła lub trafi do osób uprawnionych wraz z podstawowym świadczeniem. Wypłaty rozpoczęły się 1 września, następna transza przypadła na 6 września. Kolejne terminy to:

10 września,

15 września,

20 września,

25 września.

Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października. Co ważne, emeryci nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą.

Od dodatkowego świadczenia ZUS pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. „Czternastka” pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.