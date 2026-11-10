Żurek wzywa do zapłaty. 34 podpisy, blisko 2 mln złotych

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Waldemar Żurek podpisał we wtorek kolejnych 27 wezwań do zapłaty kierowanych do tzw. neosędziów Sądu Najwyższego. Łącznie prokurator generalny skierował już 34 wezwania na łączną kwotę 1 995 622,94 zł.

W ubiegłym tygodniu Waldemar Żurek informował o podpisaniu kilku takich wezwań do zapłaty. Podczas wtorkowej konferencji prasowej poinformował o kolejnych.

Dzisiaj podpisałem kolejne wezwania do zapłaty wobec tzw. neosędziów w Sądzie Najwyższym, 27 sztuk - powiedział na konferencji prasowej.

W późniejszym wpisie na platformie X Żurek podsumował, że dotychczas skierował 34 wezwania na łączną kwotę 1 995 622,94 zł.

Żurek: Polska płaci odszkodowania

Żurek podkreślił, że podjął decyzję, iż prokuratura będzie dochodzić zapłat od tych osób, których zasiadanie w składach Sądu Najwyższego generuje odszkodowania na skutek przegranych spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Polska, czy my wszyscy, wypłaciliśmy już ponad 6 mln zł tych odszkodowań – dodał.

Jak mówił minister sprawiedliwości, prokuratorzy wzywali te osoby, żeby powstrzymały się od orzekania. Na razie mamy tylko trzy takie osoby, które nie generują dalszych strat skarbu państwa – przekazał Żurek i dodał, że pozostałe osoby zignorowały to wezwanie.

Pierwszym etapem dochodzenia w trybie tzw. regresu roszczeń od tych osób – mówił Żurek – jest właśnie wezwanie do zapłaty. Kolejnym etapem będą zapewne złożone pozwy regresowe do sądu i będziemy czekać, czy też te osoby w jakiś sposób zareagują na te wezwania, czy też nie – wyjaśnił.

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Celem uzyskanie zwrotu

Jak mówiła w ubiegłym tygodniu rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak, celem wezwań jest uzyskanie od osób, którym przypisuje się działania skutkujące naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zwrotu kwot wypłaconych przez Skarb Państwa w wykonaniu wyroków ETPC.

Z danych prokuratury przedstawionych wówczas wynika, że MSZ przekazało prokuratorowi generalnemu wykaz 108 orzeczeń Trybunału, w związku z którymi Skarb Państwa wypłacił odszkodowania i zadośćuczynienia.

Żurek mówił wtedy, że w ETPC czeka – według szacunków – ponad 1,2 tys. skarg polskich obywateli, których sprawy rozstrzygano w SN z udziałem tzw. neosędziów.