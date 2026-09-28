Żurek powołał specjalny zespół ds. Zondacrypto. Na czele znany prokurator

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Zarządzenie Prokuratora Generalnego zacznie obowiązywać od 1 października.

Pracami zespołu pokieruje prok. Marek Wełna, który od lutego br. pełni funkcję naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Jak wyjaśniła rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak, postępowanie, którym zajmie się zespół, dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zondacrypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut.

Prokuratorzy z zespołu będą wykonywali obowiązki służbowe w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, przy ul. Postępu 3.

Afera Zondacrypto

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r.

„Mam dobrego kandydata na szefa”

Tydzień temu Waldemar Żurek przekazał, że działania w tej sprawie muszą być przeniesione na szczebel centralny - do Warszawy.

Wiemy, że nie każdy z tego zespołu jest w stanie zostawić swoją rodzinę i przenieść się do Warszawy, ale mamy już sygnały od osób z innych miejsc w Polsce, że są chętne do pracy w tym zespole, a mają umiejętności i wiedzę, które by się bardzo przydały w prowadzeniu tego śledztwa - podkreślił.

Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i dzisiaj kierowanie oddziałem śląskim jest na zupełnie innych torach i prędkościach - mówił 22 września Żurek.