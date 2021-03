Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku zakończy się proces 35-latka, oskarżonego o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna wyrzucił zwierzę z okna na ósmym piętrze. Miał być podirytowany jego zachowaniem.

Oskarżony Wiesław K. na sali Sądu Rejonowego w Białymstoku / Artur Reszko / PAP

Wyrok ma być ogłoszony jeszcze dziś. Obrońca i sam oskarżony chcą możliwie łagodnej kary w zawieszeniu; prokurator nie uczestniczył w rozprawie.

W całym postępowaniu przygotowawczym oskarżony nie przyznał się do przestępstwa, ale zrobił to przed sądem. Choć początkowo nie chciał składać wyjaśnień, mówił, że był podenerwowany swoją sytuacją w pracy, i irytowało go zachowanie psa, który wskoczył na stół.

Psa chciała 4-letnia córka jego konkubiny. Małego mieszańca wzięli z ogłoszenia.

"Byłem zły na siebie, a nie na psa. Mówiłem mu, żeby zszedł z blatu, a on nie chciał posłuchać" - wyjaśniał.

Przed zamknięciem przewodu sądowego przesłuchanych zostało kilku świadków, w tym mężczyzna, który w nocy usłyszał szczekanie psa, które nagle ucichło, odgłos gwałtownie zamykanego okna lub drzwi balkonowych i uderzenie jakiegoś przedmiotu o ziemię przed blokiem.

Gdy okazało się, że to pies, a okoliczności wskazywały, iż zwierzę zostało wyrzucone z okna, zawiadomił policję.