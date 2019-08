Trwają poszukiwania mężczyzny, który w nocy zranił nożem dwie osoby w Bielsku-Białej. Zaatakowani to 44-letni mężczyzna i 14-latek.

14-latek został zraniony w rękę. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. Natomiast 44-latek został w poważnym stanie zabrany do szpitala. Był zraniony w brzuch.



Ponieważ poszukiwania napastnika trwają, policja nie ujawnia zbyt wielu szczegóły zdarzenia. Wiadomo, że zaatakowane osoby to nie rodzina, ale policjanci na razie nie ujawniają, czy znają napastnika.

Do ataku w jednej z kamienic miało dojść przed północą. Policję wezwał mieszkaniec tego budynku. Wstępnie ustalono, że między napastnikiem a ofiarami mogło najpierw dojść do sprzeczki.