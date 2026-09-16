RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Poszkodowani w tej sprawie mają czas do 27 października. Ważny komunikat prokuratury

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (11:59)

Poszkodowani w związku z ogłoszeniem upadłości operatora giełdy Zondacrypto mogą kierować roszczenia pieniężne do syndyka w Estonii do 27 października. Informację Prokuratury Krajowej przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Dodał, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności.

Poszkodowani w tej sprawie mają czas do 27 października. Ważny komunikat prokuratury
Zdj. poglądowe, fot. Wojciech Olkusnik /East News

Afera Zondacrypto. Ważna data dla pokrzywdzonych

Komunikat prokuratury, który przekazał Waldemar Żurek, dotyczy postępowania ws. nieprawidłowości związanych z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej BitBay - następnie Zondacrypto. Poszkodowani w tej sprawie mogą kierować roszczenia pieniężne do syndyka w Estonii do 27 października

Pod koniec sierpnia resort sprawiedliwości poinformował, że 27 sierpnia w Estonii ogłoszono upadłość spółki BB Trade Estonia OÜ, która zarządzała platformą operacyjną Zondacrypto

Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Margus Lentsius, adres kancelarii: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lõõtsa 8 A, Tallinn, telefon: + 372 5045959, e-mail: haldur@lentsius.ee” - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Tam właśnie powinni się zgłosić ci, którzy mają nieodzyskane środki, kryptowaluty lub inne roszczenia wobec spółki. Wierzytelność można zgłosić samodzielnie.

Zobacz wpis na X

O co chodzi w aferze Zondacrypto?

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W tej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOL Radosław Piesiewicz.

Afera związana z giełdą kryptowalut Zondacrypto elektryzuje opinię publiczną. Ponad połowa Polaków uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość jest najbardziej związane z aferą Zondacrypto. Wynika tak z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.


Źródło: RMF24
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: