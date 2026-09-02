Zondacrypto i zaginięcie Suszka. Żurek ujawnia

RMF24

Zatrzymane w środę osoby w śledztwie dotyczącym Zondacrypto nie są „osobami z pierwszych stron gazet”, ale — według prokuratury — mogą dysponować kluczowymi informacjami i dowodami w tej sprawie, także dotyczącymi zaginięcia Sylwestra Suszka. Poinformował o tym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Na polecenie prokuratury zatrzymano w środę trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto.

W trakcie przeszukań zabezpieczono między innymi luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Czynności procesowe nadal trwają.

W dalszej kolejności zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Katowicach.

Minister przekazał, że śledczy poszukują kolejnych dowodów oraz zabezpieczają dokumentację.

Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały dzisiaj zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie — zaznaczył Żurek.

Nie ujawnił tożsamości zatrzymanych. Podkreślił jedynie, że nie są to osoby powszechnie rozpoznawalne, jednak zdaniem prokuratury mają istotne informacje dotyczące sprawy.

Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został w środę po południu doprowadzony do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zondacrypto.

Zaorski został wprowadzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do budynku, w którym znajduje się wydział zamiejscowy delegatury ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Dziennikarzom powiedział: „Jestem poszkodowany”.

Prokuratura Generalna w środę poinformowała o zatrzymaniu kolejnych trzech osób ws. Zondacrypto. „Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby – J.W. oraz A.P. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali natomiast R.Z.” – wskazała Prokuratura Generalna.

Zaginięcie założyciela BitBay. Kim jest Sylwester Suszek?

Żurek przypomniał, że śledztwo dotyczące osób poszkodowanych w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka.

Zatrzymani mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka — powiedział minister sprawiedliwości.

Sylwester Suszek założył giełdę kryptowalut BitBay w 2014 roku wraz z Mateuszem Bajerem i Jackiem Rogożem. Zanim rozpoczął działalność na rynku kryptowalut, zajmował się między innymi sprzedażą elektroniki, pośrednictwem finansowym i chwilówkami.

BitBay umożliwiał handel kryptowalutami, w tym bitcoinem, za złotówki i euro. Przełomem dla firmy był gwałtowny wzrost kursu bitcoina w 2017 roku. Według relacji publikowanych przez media obroty giełdy osiągały wtedy setki milionów euro dziennie.

W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała BitBay na listę ostrzeżeń publicznych. KNF zarzucała firmie świadczenie usług płatniczych bez wymaganych zezwoleń i zawiadomiła prokuraturę. Postępowanie zostało później umorzone, ponieważ przy ówczesnym stanie prawnym nie udało się potwierdzić znamion przestępstwa. Firma przeniosła część działalności za granicę, najpierw na Maltę, a potem do Estonii.

W 2021 roku BitBay przeszedł rebranding i zaczął działać pod marką Zonda, a następnie Zondacrypto. W tym samym czasie Sylwester Suszek przestał formalnie kontrolować główne spółki związane z giełdą. Zarządzanie firmą przejął prawnik Przemysław Kral.

„To było poza mną”. Adwokat odpiera zarzuty ws. Krala i Romanowskiego Bartosz Lewandowski - obrońca posła PiS Marcina Romanowskiego, a do niedawna także szefa giełdy Zondacrypto Przemysława Krala - odniósł się na konferencji do stawianych mu medialnie zarzutów. Chodzi o nagłośnioną przez TVN24 i WP próbę załatwienia…

Sylwester Suszek zaginął 10 marca 2022 roku. Tego dnia, według relacji jego bliskich, po odwiezieniu dziecka do przedszkola pojechał do bazy paliwowej w Czeladzi i nie pojawił się później na umówionym spotkaniu.

Los założyciela BitBay pozostaje nieznany.