Zondacrypto i zaginięcie Suszka. Żurek ujawnia

Na polecenie prokuratury zatrzymano w środę trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto.
W trakcie przeszukań zabezpieczono między innymi luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Czynności procesowe nadal trwają.
W dalszej kolejności zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Katowicach.
Minister przekazał, że śledczy poszukują kolejnych dowodów oraz zabezpieczają dokumentację.
Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały dzisiaj zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie — zaznaczył Żurek.
Nie ujawnił tożsamości zatrzymanych. Podkreślił jedynie, że nie są to osoby powszechnie rozpoznawalne, jednak zdaniem prokuratury mają istotne informacje dotyczące sprawy.
Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został w środę po południu doprowadzony do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto.
Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zondacrypto.
Zaorski został wprowadzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do budynku, w którym znajduje się wydział zamiejscowy delegatury ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Dziennikarzom powiedział: „Jestem poszkodowany”.
Prokuratura Generalna w środę poinformowała o zatrzymaniu kolejnych trzech osób ws. Zondacrypto. „Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby – J.W. oraz A.P. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali natomiast R.Z.” – wskazała Prokuratura Generalna.
Zaginięcie założyciela BitBay. Kim jest Sylwester Suszek?
Żurek przypomniał, że śledztwo dotyczące osób poszkodowanych w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka.
Zatrzymani mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka — powiedział minister sprawiedliwości.
Sylwester Suszek założył giełdę kryptowalut BitBay w 2014 roku wraz z Mateuszem Bajerem i Jackiem Rogożem. Zanim rozpoczął działalność na rynku kryptowalut, zajmował się między innymi sprzedażą elektroniki, pośrednictwem finansowym i chwilówkami.
BitBay umożliwiał handel kryptowalutami, w tym bitcoinem, za złotówki i euro. Przełomem dla firmy był gwałtowny wzrost kursu bitcoina w 2017 roku. Według relacji publikowanych przez media obroty giełdy osiągały wtedy setki milionów euro dziennie.
W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała BitBay na listę ostrzeżeń publicznych. KNF zarzucała firmie świadczenie usług płatniczych bez wymaganych zezwoleń i zawiadomiła prokuraturę. Postępowanie zostało później umorzone, ponieważ przy ówczesnym stanie prawnym nie udało się potwierdzić znamion przestępstwa. Firma przeniosła część działalności za granicę, najpierw na Maltę, a potem do Estonii.
W 2021 roku BitBay przeszedł rebranding i zaczął działać pod marką Zonda, a następnie Zondacrypto. W tym samym czasie Sylwester Suszek przestał formalnie kontrolować główne spółki związane z giełdą. Zarządzanie firmą przejął prawnik Przemysław Kral.
Sylwester Suszek zaginął 10 marca 2022 roku. Tego dnia, według relacji jego bliskich, po odwiezieniu dziecka do przedszkola pojechał do bazy paliwowej w Czeladzi i nie pojawił się później na umówionym spotkaniu.
Los założyciela BitBay pozostaje nieznany.