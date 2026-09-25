ZNP pomoże nauczycielom walczyć o zapłatę za wycieczki szkolne

RMF24

Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział wsparcie dla nauczycieli, którzy chcą dochodzić wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przepracowane podczas szkolnych wycieczek. Związkowcy wskazują, że mimo ubiegłorocznej uchwały Sądu Najwyższego wciąż nie uregulowano zasad rozliczania takiej pracy.

Plan przedstawili w Warszawie prezes ZNP Sławomir Broniarz i wiceprezes Urszula Woźniak. Związek ma przekazać swoim strukturom gotowe pisma dla dyrektorów szkół. Mają one przypominać o zasadach organizacji wycieczek oraz o prawie nauczycieli do wynagrodzenia za pracę przekraczającą obowiązujące normy.

Członkowie ZNP otrzymają anonimową ankietę, dzięki której będą mogli ocenić, czy mają podstawy do wystąpienia z roszczeniem. Roszczenia mają obejmować okres do trzech lat wstecz.

Tam jest bardzo dokładnie również wymienione jakie dowody należy posiadać, żeby móc wystąpić o zapłatę – podkreśliła Woźniak.

Następnie związek planuje zorganizować tydzień konsultacyjny. Nauczyciele będą mogli przeanalizować swoją sytuację z prawnikiem lub przeszkoloną osobą. Kolejnym krokiem będą wezwania do zapłaty, a jeśli okażą się nieskuteczne – pozwy. ZNP zapowiada także monitorowanie ewentualnych działań odwetowych wobec nauczycieli.

Wycieczki bez jasnych zasad rozliczania

Woźniak przypomniała, że w lutym 2025 roku Sąd Najwyższy uznał, iż praca nauczyciela ponad normę określoną w Karcie Nauczyciela stanowi godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy.

Według art. 42 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego na pełnym etacie nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. Do tego limitu wliczają się nie tylko lekcje, ale też m.in. zadania opiekuńcze i wychowawcze, przygotowanie do zajęć oraz doskonalenie zawodowe.

Problem dotyczy m.in. pracy podczas wycieczek i tzw. zielonych szkół, gdy nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami poza standardowymi godzinami. MEN po uchwale Sądu Najwyższego zapowiadało analizę sprawy i ewentualne zmiany ustawowe. Jak wskazuje ZNP, przepisy dotyczące statusu wycieczek szkolnych nadal nie zostały jednak doprecyzowane.

Dodatkowym impulsem do działania ma być – jak podał związek – ustawa o wychowaniu patriotycznym, która nakłada na szkoły obowiązek organizacji wyjazdów m.in. do miejsc historycznych.

ZNP przypomina o projekcie dotyczącym płac

Sławomir Broniarz odniósł się też do obywatelskiego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, złożonego przez ZNP w 2021 roku. Projekt zakłada powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w 2024 roku. Ostatnie posiedzenie sejmowej podkomisji zajmującej się tą sprawą miało miejsce w marcu 2025 roku.

Niestety od tego czasu nic się nie wydarzyło. Nic nie zaistniało i mamy przekonanie, że większość parlamentarna, która w roku 2023 poparła naszą inicjatywę, dzisiaj próbuje chować głowę w piasek, próbuje udawać, że nic się w tej sprawie nie dzieje, bądź też próbuje przeczekać ten problem, uznając, że być może nadchodzące wybory niejako w sposób samoistny zamkną problem – podkreślił.

ZNP zamierza wystąpić w tej sprawie do MEN, KPRM, Ministerstwa Finansów, marszałka Sejmu oraz posłów i komisji pracujących nad projektem. Związek chce uzyskać informacje m.in. o harmonogramie dalszych prac.

Badanie nastrojów wśród nauczycieli

W październiku ZNP planuje także przeprowadzić badanie dotyczące oceny zmian w podstawie programowej oraz polityki edukacyjnej. Nauczyciele mają również zostać zapytani o możliwe zachowania w kontekście wyborów parlamentarnych.

Mam nadzieję, że ono da nam także materiał do dyskusji z rządzącymi - zaznaczył Broniarz.