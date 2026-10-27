Znikające dane, anonimy i nagłe odejścia. Tajemnicza awaria w Wojskowym Centrum Rekrutacji

RMF24

Poważna awaria systemów teleinformatycznych w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Opolu mogła doprowadzić do utraty danych żołnierzy i rezerwistów – informuje Onet. Przez miesiące incydent był ukrywany przed przełożonymi w Warszawie, a w tle sprawy pojawiają się zarzuty o zaniedbania w cyberbezpieczeństwie i nagłe odejścia dwóch wysokich rangą oficerów.

W czerwcu 2026 roku w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Opolu doszło do poważnej awarii serwerów obsługujących niejawny system ewidencyjny „Spirala” – informują Edyta Żemła i Marcin Wyrwał z Onetu. System ten gromadzi dane dotyczące żołnierzy rezerwy, kandydatów do służby i Wojsk Obrony Terytorialnej. Awaria mogła skutkować częściową, a nawet trwałą utratą danych. Co gorsza, przez kilka miesięcy nikt nie poinformował o incydencie przełożonych w Warszawie.

Pobór do wojska dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze „nie” Niespełna połowa Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej – wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM. Dyskusja o powrocie do zawieszonego w 2009 roku poboru przybiera na sile z powodu napiętej sytuacji…

Milczenie i odejścia do cywila

W tle awarii doszło do nagłych odejść dwóch kluczowych oficerów: płk. Arkadego Smolińskiego, szefa WCR Opole, oraz płk. Rafała Wojciechowskiego, szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Obaj kilka tygodni wcześniej uzyskali zgodę na dalszą służbę po 60. roku życia. Decyzje o odejściu zapadły tuż po wezwaniu do Warszawy, gdzie musieli tłumaczyć się z zarzutów opisanych w anonimowych donosach – od niewłaściwego traktowania podwładnych po fałszowanie dokumentacji.

Jak ustalili dziennikarze Onetu, od października 2025 roku w WCR Opole nie wykonywano wymaganych kopii zapasowych lub robiono to niewłaściwie. Skutkiem awarii była utrata części danych, a ich odtworzenie może potrwać miesiące. Choć jednostka zapewnia, że awaria była efektem zakłóceń zasilania, a nie zaniedbań personelu, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa nie mają wątpliwości, że to efekt wieloletnich problemów organizacyjnych i kadrowych.

Chaos kadrowy i braki w cyberbezpieczeństwie

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Opolu od lat zmaga się z wysoką rotacją informatyków i brakiem skutecznego nadzoru nad systemami IT. Według kontrolerów, w dokumentacji bezpieczeństwa, ewidencji urządzeń czy uprawnieniach administratorów występowały liczne nieprawidłowości.

Zdarzały się przypadki, gdy osoby już niepracujące w jednostce wciąż miały dostęp do systemów. Nowo zatrudniani informatycy, którzy mieli przeprowadzić działania naprawcze, gdy tylko zapoznawali się ze skalą problemu, rezygnowali z pracy.

Test dla całego systemu rekrutacji

Po ujawnieniu nieprawidłowości do Opola skierowano nowych specjalistów, którzy mają przywrócić sprawność systemów i odtworzyć utracone dane. Eksperci podkreślają, że sytuacja w Opolu powinna być sygnałem ostrzegawczym dla całej armii.

Jeśli w jednej jednostce można utracić dane żołnierzy z powodu braku kopii zapasowych, to pytanie, czy w innych jest lepiej – komentuje w rozmowie z Onetem gen. Jarosław Gromadziński.