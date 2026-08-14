Znany ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. News RMF FM

RMF24

Znany ukraiński wideobloger i raper Slevin Dadyan podczas pobytu w Polsce miał być celem zabójcy na zlecenie rosyjskich służb - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Killera pochodzącego z Donbasu zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wczoraj podawaliśmy, że ofiara miała mieć powiązania z branżą zbrojeniową.

Okazuje się, że Slevin Dadyan, a tak na prawdę Albert Wasiliew, został oskarżony przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w rosyjskiej stolicy i jej okolicach - informuje Krzysztof Zasada.

Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną.

Kreml twierdzi, że raper współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi. On sam zaprzecza tym oskarżeniom.

Znana postać w światku muzycznym

Slevin Dadyan zdobył popularność publikując w internecie krótkie humorystyczne filmiki. Był jednym z założycieli słynnego ukraińskiego zespołu Hryby.

Potem rozpoczął solową karierę między innymi jako Kiyvstoner. Grał też w filmach. Po inwazji Rosji na Ukrainę publicznie potępił tę agresję.