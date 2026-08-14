RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Znany ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. News RMF FM

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (13:52)

Znany ukraiński wideobloger i raper Slevin Dadyan podczas pobytu w Polsce miał być celem zabójcy na zlecenie rosyjskich służb - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Killera pochodzącego z Donbasu zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Znany ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. News RMF FM
Zabójca na zlecenie został zatrzymany, fot. /Shutterstock

Wczoraj podawaliśmy, że ofiara miała mieć powiązania z branżą zbrojeniową.

Okazuje się, że Slevin Dadyan, a tak na prawdę Albert Wasiliew, został oskarżony przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w rosyjskiej stolicy i jej okolicach - informuje Krzysztof Zasada.

Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną.

Kreml twierdzi, że raper współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi. On sam zaprzecza tym oskarżeniom.

Znana postać w światku muzycznym

Slevin Dadyan zdobył popularność publikując w internecie krótkie humorystyczne filmiki. Był jednym z założycieli słynnego ukraińskiego zespołu Hryby.

Potem rozpoczął solową karierę między innymi jako Kiyvstoner. Grał też w filmach. Po inwazji Rosji na Ukrainę publicznie potępił tę agresję.


Źródło: RMF FM
Tagi: zamach
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: