Znany ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. News RMF FM

Wczoraj podawaliśmy, że ofiara miała mieć powiązania z branżą zbrojeniową.
Okazuje się, że Slevin Dadyan, a tak na prawdę Albert Wasiliew, został oskarżony przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w rosyjskiej stolicy i jej okolicach - informuje Krzysztof Zasada.
Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną.
Kreml twierdzi, że raper współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi. On sam zaprzecza tym oskarżeniom.
Znana postać w światku muzycznym
Slevin Dadyan zdobył popularność publikując w internecie krótkie humorystyczne filmiki. Był jednym z założycieli słynnego ukraińskiego zespołu Hryby.
Potem rozpoczął solową karierę między innymi jako Kiyvstoner. Grał też w filmach. Po inwazji Rosji na Ukrainę publicznie potępił tę agresję.