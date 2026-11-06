Zmiany w Wojsku Polskim. Nowe nominacje w obliczu rosyjskiego zagrożenia

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Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył grupie oficerów Wojska Polskiego decyzje o wyznaczeniu ich na nowe stanowiska służbowe. Zmiany obejmują m.in. dowództwo 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego oraz Szefostwo Obrony Powietrznej.

Ważne zmiany w Wojsku Polskim

Podczas uroczystości decyzje odebrali m.in. gen. bryg. Roman Łytkowski, który obejmie funkcję zastępcy dowódcy 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego, oraz gen. bryg. Piotr Wańko, wyznaczony na szefa sztabu dowództwa tej jednostki.

Zmiany dotyczą również obrony powietrznej. Gen. bryg. Jerzy Kwika został wyznaczony na stanowisko szefa Obrony Powietrznej. Z kolei gen. bryg. Tomasz Kowalik obejmie funkcję prorektora ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej.

Szef MON pogratulował nominowanym i podziękował im za wieloletnią służbę, doświadczenie oraz zaangażowanie. Zwrócił również uwagę na rolę rodzin żołnierzy.

Serdeczne gratulacje dla was, dla waszych rodzin. Podziękowania za służbę wieloletnią, doświadczenie, oddanie i własne zaangażowanie, i zaangażowanie całej rodziny - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister poinformował także, że resort obrony jest na końcowym etapie prac nad Kartą Rodziny Mundurowej - inicjatywa wyszła z Ministerstwa Obrony Narodowej i była przygotowywana wspólnie z ministrami Bejdą i Wziątkiem.

Minister wskazał na zagrożenia ze strony Rosji

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nowe nominacje mają szczególne znaczenie w obliczu obecnej sytuacji bezpieczeństwa. Wśród wyzwań wymienił presję ze strony Federacji Rosyjskiej, działania hybrydowe, akty sabotażu i dywersji oraz naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Nie brakuje w przeddzień Święta Niepodległości, 11 listopada, ważnych wyznaczeń w Wojsku Polskim. Sytuacja geopolityczna, presja ze strony Federacji Rosyjskiej, wojna hybrydowa, akty sabotażu, dywersje, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej – wyliczał szef MON.

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Wskazał również na trwającą rozbudowę polskiej armii i rekordowe nakłady na obronność.

Budowa silnej armii, wielkie inwestycje, wydatki największe w historii na zbrojenia, 200 miliardów kolejny rok z rzędu na polskie bezpieczeństwo – mówił wicepremier.

Jak dodał, w obliczu tych wyzwań kluczowe stanowiska powinny obejmować odpowiednio przygotowani i doświadczeni oficerowie.

Szczególne zadanie dla nowego szefa Obrony Powietrznej

Minister odniósł się także do zmian w dowództwie 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego. Jak zaznaczył, pod dowództwem generała Joksa struktura zostanie wzmocniona przez nowego zastępcę dowódcy oraz szefa sztabu. Obaj oficerowie mają już odpowiednie doświadczenie.

Szczególną uwagę Kosiniak-Kamysz poświęcił jednak obronie powietrznej. Nowemu szefowi tego obszaru, gen. bryg. Jerzemu Kwice, wyznaczył konkretne zadanie dotyczące rozwoju zdolności rozpoznawczych.

Szczególnie sensory, szczególnie rozpoznanie dzisiaj jest tym elementem, na który musimy postawić. Rozmawialiśmy długo podczas wczorajszego kierownictwa na ten temat – podkreślił szef MON.

Piątkowe nominacje wpisują się w proces wzmacniania struktur dowodzenia Wojska Polskiego w związku z rosnącymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa Polski.